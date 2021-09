The Squid Game : 7 curiosités que vous ne connaissiez probablement pas sur la série Netflix

Netflix

Le dernier phénomène de la plateforme a quelques détails que vous ne prenez sûrement pas en compte et vous fera voir la série d'une manière différente.

Lorsque Hanwg Don-hyuk a écrit le premier script en 2008, jamais imaginé que Le jeu du calmar deviendrait l’un des phénomènes les plus impressionnants du service de streaming Netflix au niveau mondial. Après avoir été créée le 17 septembre, elle continue actuellement d’être la série la plus regardée sur la plateforme et est en passe d’être la plus regardée, selon le PDG de la plateforme.

Basée sur des bandes dessinées pour enfants et des jeux pour enfants traditionnels sud-coréens, cette émission suit un groupe de personnes invitées à un jeu mystérieux, dans lequel elles se retrouvent enfermées et doivent participer à des épreuves brutales pour se sauver financièrement. Si vous voulez en savoir plus sur Le jeu du calmar, nous vous apportons ici 7 curiosités intéressantes.

1) Symbolisme : Le facteur divertissement est présent, mais il y a des symbolismes à apprécier. Toute la série est une allégorie pour symboliser la société contemporaine compétitive dans laquelle nous vivons, et c’est quelque chose qui se reflète dans la façon dont les jeux pour enfants deviennent terrifiants et mortels pour les adultes.

2) Décorations : Des décors et des couleurs réalistes à grande échelle se démarquent, et si vous pensez que vous n’avez vu que des effets créés par ordinateur, vous êtes dans le mauvais choix. Il faut préciser qu’il y a eu recours au graphisme, mais dans une moindre mesure qu’on ne l’imagine.

3) Musique : La bande-son et la musique entendue tout au long des neuf chapitres reflètent les mélodies traditionnelles liées aux enfants dans les années 70 et 80. L’objectif était d’obtenir un sentiment nostalgique et familier, des attributs qui se réunissent pour une expérience immersive et captivante.

4) D’où vient le titre : Selon l’explication de Hwang Dong-hyuk, le jeu du calmar est un jeu auquel les enfants jouaient dans la cour de leur école ou dans les rues de leur quartier. « C’est l’histoire de personnes qui jouaient à ce jeu lorsqu’elles étaient enfants et qui y jouaient à nouveau à l’âge adulte », a-t-il déclaré.

5) Tout a commencé en 2008 : Le créateur et réalisateur a commencé à écrire le premier brouillon de la série en 2008 : « Je lisais beaucoup de bandes dessinées et j’ai terminé le scénario en 2009 », a-t-il déclaré. Après un investissement insuffisant et un casting compliqué, Netflix a approuvé son projet et lui a laissé une totale liberté de création pour le développer.

6) Ce n’est pas comme les autres séries de survie : Bien qu’il existe des similitudes évidentes, nous avons ici des traits uniques qui le distinguent. Hwang Dong-hyuk a commenté : « Cela ne prend pas beaucoup de temps ou d’énergie pour comprendre les règles du jeu ; c’est très simple. Nous regardons généralement les gagnants dans les émissions de survie, mais ici nous nous concentrons sur les perdants.

7) Personnages mémorables : Au total, nous avons 456 participants qui n’ont rien à voir les uns avec les autres. Parmi eux, nous trouvons des personnes aux styles différents : Gi-hun, une divorcée qui lutte contre la faillite et l’endettement ; Sang-woo, étudiant dans une université prestigieuse et membre d’une société d’investissement ; Sae-byeok, une transfuge nord-coréenne qui lutte pour réunir sa famille ; Deok-su, un gangster ; et Jun-ho, un officier à la recherche de son frère disparu.

