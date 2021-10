« The Squid Game »: 10 questions auxquelles la saison 2 doit répondre

A la fin de la première saison de « Le jeu du calmar» (« Squid Game » en anglais), populaire série Netflix sud-coréenne, Gi-hun devient le grand gagnant, mais lorsqu’il rentre chez lui, il trouve sa mère morte. La culpabilité, bien sûr, le frappe et l’empêche de profiter du prix, bien qu’au moins il se donne le plaisir de rencontrer et de voir mourir le responsable du jeu. Ensuite, le grand survivant cherche le frère de Sae-byeok, l’emmène chez la mère de Sang-woo et leur laisse une grosse somme d’argent.

En route vers l’aéroport pour rencontrer sa fille, Gi-hun croise l’homme qui l’avait recruté, alors qu’il ne reçoit de lui qu’une carte avec un numéro, qu’il appelle pour obtenir des informations. Les personnes impliquées dans le jeu sadique l’avertissent qu’il doit monter dans l’avion s’il veut vivre, mais Gi-hun raccroche et se retourne.

Après tout ça, force est de constater qu’une deuxième saison de « Le jeu du calmar« Pour répondre aux questions qui restaient en suspens. Bien que ni Netflix Ni le créateur Hwang Dong-hyuk n’a confirmé de nouveaux épisodes pour le moment, on vous pose des questions qui n’ont toujours pas de réponse.

LES QUESTIONS POUR REPONDRE « LE SQUID GAME 2 »

1. QU’ARRIVERA-T-IL À GI-HUN ?

Gi-hun a décidé d’abandonner sa fille pour affronter les organisateurs des jeux macabres, mais comment compte-t-il s’y prendre ? Le seul indice dont il dispose est le nom de l’hôte précédent et le visage du recruteur, cela suffira-t-il à découvrir les responsables de tant de morts ? Pouvez-vous vraiment les arrêter ? Chercherez-vous de l’aide auprès d’autres survivants ?

Quel est le plan de Gi-hun ? (Photo : Netflix)

2. QUI SERA LE NOUVEL HTE DE « THE SQUID GAME » ?

Après la mort d’Oh Il-Nam d’une tumeur au cerveau, il ne fait aucun doute que les jeux continueront, mais qui sera le nouvel hôte ? Peut-être que le leader masqué prendra le relais, bien qu’il soit peu probable qu’il soit un ancien concurrent, certains des invités VIP pourraient donc prendre le relais.

Qui prendra en charge l’organisation des jeux ? (Photo : Netflix)

3. COMMENT LE FRÈRE DU DETECTIVE EST-IL DEVENU LE LEADER MASQUÉ ?

Jusqu’à présent, on sait qu’In-ho est le frère de Jun-ho, le détective qui s’est infiltré « Le jeu du calmar», Et qu’il a remporté en 2015. Mais comment est-il devenu le leader masqué ? Avez-vous été recruté ou proposé pour remplir ce rôle? Pourquoi avez-vous accepté de revenir ? Qu’avez-vous fait de votre récompense ? Depuis quand remplit-il cette fonction ? Pourquoi vivait-il encore dans un petit appartement peu de temps avant le début des nouveaux jeux ?

(Photo : Netflix)

4. LE DETECTIF EST-IL VRAIMENT MORT ?

Jun-ho parvient à s’échapper et est prêt à révéler les secrets frauduleux derrière le jeu, mais avant de pouvoir parler, il est rattrapé par les hommes vêtus de rouge et apparemment tués par leur chef masqué, à savoir son propre frère. Cependant, étant donné qu’In-ho lui a tiré une balle dans l’épaule, il est possible qu’il soit encore en vie, il pourrait même rejoindre Gi-hun.

Le détective a-t-il survécu à la fusillade de son frère ? (Photo : Netflix)

5. JUN-HO A-T-IL ENVOYÉ LES VIDÉOS ET LES PHOTOS ?

Alors qu’il tentait de s’échapper de l’île, Jun-ho a réussi à communiquer avec un autre policier et en plus de demander des renforts et de lui indiquer sa localisation, il lui a envoyé des photos et des vidéos prouvant l’existence des jeux. Cependant, on ne sait pas si son partenaire a reçu l’information et en tout cas, si cela suffisait vraiment pour ouvrir une enquête, puisqu’un an plus tard, les jeux ont continué.

Que sont devenues les vidéos et les photos que le détective a envoyées à son partenaire ? (Photo : Netflix)

6. QUEL EST LE VRAI RLE DU RECRUTEUR ?

Bien qu’il n’apparaisse que deux fois, le personnage de Gong Yoo a fait sensation parmi les fans de la série sud-coréenne. Jusqu’à présent, on sait seulement qu’il est en charge du recrutement des participants aux jeux, mais est-ce son seul rôle ? Cela fera-t-il partie d’une deuxième saison? Y a-t-il plus de recruteurs ?

Gong Yoo apparaîtra-t-il dans la saison 2 de « The Squid Game » ? (Photo : Netflix)

7. COMMENT LES MASQUÉS SONT-ILS RECRUTÉS ?

Les concurrents du « Le jeu du calmar« Ils acceptent de participer car ils sont désespérés, les personnes masquées sont-elles dans la même situation ? On sait qu’ils doivent également suivre certaines règles et qu’ils peuvent mourir au milieu des parties s’ils commettent une erreur. Comment les recrutent-ils ? Que signifient les cercles, les triangles et les carrés ?

Comment recrutez-vous les hommes masqués de « The Squid Game » ? (Photo. Netflix)

8. POURQUOI GI-HUN A-T-IL TEINT SES CHEVEUX EN ROUGE ?

Avant de voyager, Gi-hun décide de se peindre les cheveux en rouge, mais qu’est-ce que cela signifie ? Selon certaines théories de fans, cette couleur est liée à la prochaine mission du personnage, car il a l’intention d’affronter les organisateurs du jeu. Deviendra-t-il l’une des combinaisons rouges masquées ?

Que signifie le relooking de Gi-hun ? (Photo : Netflix)

9. QU’EST-IL ARRIVÉ AUX GAGNANTS PRÉCÉDENTS ?

Apparemment dans la première saison de « Le jeu du calmar”, Le concours sadique a lieu depuis 1988, alors qu’est-il arrivé à tous les gagnants ? Ont-ils également rejoint l’organisation? Y a-t-il un seul gagnant pour chaque édition ? Est-ce que le même nombre de joueurs participent ? Jouent-ils toujours la même chose ?

Qu’est-il arrivé aux précédents gagnants de « The Squid Game » ? (Photo : Netflix)

10. QUI SONT LES VIP ?

Les VIP sont venus sur l’île pour assister aux derniers matchs. Pour l’instant, seul le visage de l’un d’eux a été montré, il n’en sait pas grand-chose. Qu’avez-vous dit au policier ? Qui sont les autres VIP ? Y en a-t-il plus dans d’autres parties du monde?