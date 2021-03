The SpongeBob Movie: Sponge on the Run Review: A Tumbleweed Keanu élève l’aventure Silly CGI

SpongeBob SquarePants et les habitants sous-marins de Bikini Bottom sont de retour dans une aventure farfelue qui plaira à coup sûr aux fans. Le film Spongebob: Sponge on the Run a notre protagoniste jaune et moulant, Krabby Patty retournant à la recherche de son meilleur ami disparu. Gary l’escargot a été kidnappé. SpongeBob et ses cohortes loufoques se mobilisent pour sauver l’adorable limace visqueuse. Ils apprennent de précieuses leçons de courage et d’amitié en cours de route. Éponge en fuite est extrêmement idiot, mais contient beaucoup de cœur et d’humour caractéristique de l’émission télévisée.

Le film Bob l’éponge: l’éponge en fuite continue avec Plankton (M. Lawrence) dans sa quête sans fin pour trouver la formule secrète derrière les délicieuses galettes de Krabby de M. Krab (Clancy Brown). Son épouse robot dévouée, Karen (Jill Talley), souligne le véritable obstacle à la réalisation de cet objectif, le seul employé essentiel de Krusty Krab, SpongeBob SquarePants (Tom Kenny). Le plancton a besoin d’un plan néfaste pour éloigner Bob l’éponge du restaurant.

Pendant ce temps à Atlantis City, le vain et colérique King Poséidon (Matt Berry) a un problème de régime de beauté. Ses esclaves d’escargots sont à court de slime. Il ne peut pas avoir son visage visqueux quotidien. Le roi émet un décret pour les escargots, que Plankton utilise à son avantage. Lorsque Gary disparaît, SpongeBob et Patrick (Bill Fagerbakke) se lancent dans un road trip à la recherche de la précieuse limace de compagnie. L’absence de Bob l’éponge provoque le chaos au Krusty Krab. M. Krab et un Squidward agacé (Rodger Bumpass) se rendent compte que l’entreprise ne peut pas survivre sans Bob l’éponge.

Éponge en fuite a un scénario assez simple, mais charge le film de nouveaux personnages vraiment bizarres. Keanu Reeves vole la vedette en tant que Sage, dont la tête vit dans un tumbleweed brillant et roulant qui agit comme le guide spirituel de Bob l’éponge et de Patrick. Il apparaît périodiquement pour rappeler aux meilleurs amis d’être courageux. Les scènes de Reeves sont bizarres, mais drôles et étonnamment perspicaces. Snoop Dogg et Danny Trejo ont également des camées loufoques.

Éponge en fuite, le troisième film de la franchise, est le premier à utiliser toute l’animation CGI. Le look 2D classique de SpongeBob a rendu le spectacle mémorable, mais la mise à niveau visuelle est la bienvenue ici. Bikini Bottom, Atlantis City et Kamp Koral, où les personnages se rencontrent dans leur enfance, rayonnent de couleurs vibrantes et de textures brillantes. Paramount Animation élève son jeu pour correspondre à la qualité cinématographique de Pixar et Disney.

Éponge en fuite essaiera la patience de tous ceux qui ne trouvent pas la formule SpongeBob divertissante. L’intrigue est extrêmement fine et repose sur des bâillons à vue loufoques. Le film est de la viande rouge pour la base de fans adultes dévots, et plaira certainement aux jeunes enfants. Je ne suis pas un grand fan de Bob l’éponge, mais j’ai été agréablement amusé par les singeries loufoques et la tête roulante de Keanu Reeves. Le film rend hommage au créateur de SpongeBob Stephen Hillenburg, malheureusement décédé de la SLA en 2018. Le film Bob l’éponge: l’éponge en fuite est une production de Paramount Animation, Nickelodeon Movies et Media Rights Capital (MRC). Il sera présenté en première avec le lancement du service de streaming Paramount + le 4 mars.

Sujets: SpongeBob 3, Paramount Plus, Streaming

