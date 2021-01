«  The SpongeBob Movie: Sponge on the Run  » et «  Kamp Koral: SpongeBob’s Under Years  » arriveront sur Paramount + en mars

Les fans de SpongeBob SquarePants auront bientôt une raison de regarder Paramount + en tant que film SpongeBob et la série SpongeBob y sera diffusée en mars.

Paramount +, le service de streaming de ViacomCBS, a annoncé aujourd’hui que les deux Le film Bob l’éponge: l’éponge en fuite et la toute nouvelle série Paramount + Original Kamp Koral: SpongeBob’s Under Years sera présenté en première sur le service le Jeudi 4 mars.

Le film Bob l’éponge: l’éponge en fuite sera également publié par Paramount Home Entertainment pour Premium Video-On-Demand (PVOD) le même jour. La bande-annonce officielle de Le film Bob l’éponge: l’éponge en fuite a également été publié aujourd’hui en plus de l’art principal officiel du film et Kamp Koral: SpongeBob’s Under Years.

Les six premiers épisodes de Kamp Koral seront disponibles en streaming à partir du 4 mars exclusivement sur Paramount + pour les abonnés aux États-Unis.Le reste de la commande de 13 épisodes de la saison sera déployé sur la plate-forme à des dates ultérieures qui seront annoncées.

Dans le tout premier événement cinématographique CGI SpongeBob, The SpongeBob Movie: Sponge on the Run, SpongeBob SquarePants, son meilleur ami Patrick et la star du gang Bikini Bottom dans leur film d’aventure le plus épique à ce jour! Lorsque l’escargot bien-aimé de Bob l’éponge, Gary, disparaît, un chemin d’indices mène Bob l’éponge et Patrick au puissant roi Poséidon, qui a détenu Gary captif dans la cité perdue d’Atlantic City. Dans leur mission de sauver Gary, Bob l’éponge et ses copains font équipe pour un voyage héroïque et hilarant où ils découvrent que rien n’est plus fort que le pouvoir de l’amitié.

De Nickelodeon, Kamp Koral: SpongeBob’s Under Years est le tout premier spin-off de SpongeBob SquarePants. La série préquelle animée par CG suit SpongeBob SquarePants, 10 ans, et ses copains pendant le camp d’été où ils passent leur temps à construire des feux de camp sous l’eau, à attraper des méduses sauvages et à nager dans le lac Yuckymuck au camp le plus fou de la forêt de varech, Kamp Koral.