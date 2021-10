« The Sopranos » pourrait avoir une série préquelle sur HBO Max

Tout semble indiquer que l’accueil modérément positif de « The Many Saints of Newark », le nouveau film prequel de la série HBO « The Sopranos », a donné des résultats satisfaisants pour ses producteurs et le studio derrière la production, comme David Chase, scénariste du film et créateur de la série qui lui a donné naissance, il est en premières négociations avec Warner Media pour réaliser une éventuelle série prequel via HBO Max.

« Les Sopranos » est à ce jour l’une des productions les plus acclamées de la chaîne de télévision premium HBO, rehaussant son statut auprès des téléspectateurs lors de sa diffusion entre 1999 et 2007 en racontant l’histoire de Tony Soprano, un chef de file de la mafia dans le New Jersey. domaine, vous devez faire face à vos occupations tout en vous efforçant d’être un bon parent.

David Chase est revenu pour revenir au personnage de Tony Soprano à travers « The Many Saints of Newark », un film dans lequel Michael Gandolfini reprend le rôle joué par son père James Gandolfini lors de sa phase de formation lors de ses premiers pas dans le monde du crime organisé. , bien avant qu’il ne devienne le leader que nous avons pu voir dans la série télévisée.

Deadline rapporte que David Chase et WarnerMedia sont en négociations préliminaires sur la possibilité de créer un nouveau contenu lié à « The Sopranos », qui serait une exclusivité pour HBO Max. Selon Ann Sarnoff, PDG de WarnerMedia, « The Many Saints of Newark » a littéralement élevé toute la franchise Sopranos d’une nouvelle manière. »

Dans les mois qui ont suivi la sortie du film, David Chase a souligné que s’il revenait à l’histoire des « Sopranos », il le ferait dans les années intermédiaires entre la série télévisée et « The Many Saints of Newark », anticipant qu’il pourrait s’agir d’une histoire qui se déroulerait n’importe où entre la fin des années 1970 et le début des années 1990.

Jusqu’à présent, il n’y a pas de plans pleinement confirmés pour l’arrivée d’une nouvelle histoire sur Tony Soprano et ses origines. Cependant, les fans de la franchise espèrent que Michael Gandolfini sera à nouveau impliqué dans le projet après avoir reçu principalement des éloges pour son interprétation du personnage, qui est déjà devenu une icône de la culture populaire.