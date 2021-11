The Sopranos : l’actrice avoue son malaise face au départ de son personnage

15 ans se sont écoulés depuis la fin de « The Sopranos » et cela reste l’une des séries qui continue de générer plus de débats, de discussions et de commentaires, surtout cette année après la première de son prequel « The Many Saints of Newark ». Cependant, l’actrice Lorraine Bracco a encore quelque chose à dire sur la fin de l’histoire de son personnage.

Bracco a joué le Dr Jennifer Melfi, la psychiatre chargée de fournir une thérapie à Tony Soprano (James Gandolfini), le dangereux chef de la mafia qui joue le rôle principal dans cette histoire se déroulant dans la région du New Jersey.

Melfi aurait disparu de l’histoire dans l’avant-dernier épisode de la série, « The Blue Comet », dans lequel elle coupe les ponts avec Tony au moment où elle tombe sur une étude qui indique que les personnes sociopathes ont tendance à profiter grandement de ses séances de thérapie, alors la fin de sa relation avec le protagoniste se produit soudainement, ce qui ne serait pas du goût de l’actrice.

«Je me souviens avoir été contrarié par l’adresse que David (Chase) donnait à Melfi. J’avais l’impression qu’il voulait que je me débarrasse de Tony. J’avais l’impression qu’il l’avait fait très brusquement. Je ne pense pas qu’elle l’aurait fait de cette façon. J’aurais aimé que ce soit d’une manière plus significative, je pense qu’il se souciait de Tony « , a déclaré Bracco dans une conférence avec le podcast » Talking Sopranos « .

Bracco pense que, malgré les dommages que Tony peut avoir, avec peu de chances de s’habiller, quelqu’un ne peut pas passer sept ans avec quelqu’un puis le jeter, donc il ne peut s’empêcher de se sentir mal à ce sujet.

La rupture brutale de cette relation a été un sujet déjà abordé par les fans de « The Sopranos ». Bracco conclut qu’il aurait aimé voir une confrontation directe de la part de Tony, et que c’est en fait Tony qui aurait décidé de mettre fin au processus de thérapie, considérant que cela aurait été puissant sur le plan narratif. La série est disponible via HBO Max.