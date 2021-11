The Sopranos : Creator parle du destin final de Tony

Bien avant « Game of Thrones », HBO avait déjà suscité la controverse parmi les téléspectateurs lors de la diffusion du dernier épisode de « The Soprano ». Pendant six saisons, nous avons vu James Gandolfini assumer pleinement le personnage de Tony Soprano, un chef de la mafia du New Jersey qui cherche à équilibrer son style de vie louche et à passer du temps avec sa famille.

« The Soprano » a été à l’origine de l’un des plus grands débats de l’histoire de la télévision. Non pas que la qualité narrative de cette émission soit en cause, mais la façon abrupte dont elle se termine a laissé des millions de téléspectateurs avec une question sans réponse : qu’est-il arrivé à Tony ?

A la fin de la séquence on voit Tony en compagnie de sa famille dans une cafétéria prêt à commencer le dîner, lorsqu’une mystérieuse silhouette entre dans la pièce. Lorsque Tony regarde droit dans sa direction (directement dans la caméra), l’image devient noire et après quelques secondes de silence, le générique de fin émerge.

Si vous faites partie du groupe qui considère cela comme révélateur de la mort de Tony Soprano, vous avez tout à fait raison. David Chase, créateur et scénariste principal de la série, a confirmé que son intention était toujours que Tony meure, bien que l’écran noir ne fasse pas toujours partie du plan.

« Parce que la scène que j’avais en tête n’était pas cette scène. Je n’ai pas pensé à couper en noir. J’ai eu une scène où Tony revient d’une réunion à New York », a commenté Chase lors d’une conversation avec The Hollywood Reporter. Case souligne que le choix de cette scène est dû au fait que, dans l’intro de la série, nous voyons toujours Tony voyager de New York au New Jersey.

Au lieu de cela, Chase conduisait un jour et est tombé sur un café ouvert 24h / 24. Ainsi est venue l’idée de donner le ton parfait. Après juste une séquence mystérieuse et l’utilisation de « Don’t Stop Believin », Chase a réussi à réaliser l’une des scènes les plus discutées à la télévision moderne.

Avec l’arrivée de la série sur HBO Max et la première de sa préquelle, « The Many Saints of Newark », l’intérêt de Warner Bros pour reprendre cet univers narratif à travers une nouvelle préquelle a récemment été signalé. séries. Certains rapports indiquent que cela fait partie d’un accord de cinq ans que David Chase a avec WarnerMedia.