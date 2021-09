The Soprano : Pourquoi Don’t Stop Believin sonne-t-il à la fin ?

La fin de « The Soprano » restera à jamais dans les mémoires comme un moment hautement controversé qui a été marqué par le rythme de « Don’t Stop Believin », la ballade classique de puissance du groupe américain Journey. Ce n’est pas qu’il s’agisse d’une fin qui ne soit pas à la hauteur de l’une des séries les plus acclamées de HBO, mais que sa nature ambiguë a soulevé des centaines de questions sur le sort final de Tony, son protagoniste.

Un peu plus de 15 ans après la fin de sa diffusion sur HBO, fans, scénaristes professionnels et critiques spécialisés ont remis en cause ce choix de couper les noirs à la dernière minute, laissant une grande incertitude sur la sécurité de Tony Soprano et de sa famille, aboutissant à l’un des plus inquiétants. fins dans l’histoire de la télévision moderne.

Il y a ceux qui croient que dans les paroles de « Don’t Stop Believin » il y a un message lié au voyage entrepris tout au long de la série par le personnage joué par James Gandolfini, bien que David Chase, créateur de la série, révélerait dans le podcast « WTF avec Marc Maron » la vraie raison de ce choix musical.

Chase révèle qu’il y avait quelques options présentées pendant la production de l’épisode, y compris « Love and Happiness » d’Al Green. Cependant, lorsqu’il a proposé d’utiliser le thème Journey pendant la post-production de l’épisode, c’est la réponse négative des membres de la production qui l’a incité à utiliser la chanson.

Je ne dirai pas que je le leur jetais au visage. C’était mon préféré et j’ai eu une réaction, d’une manière ou d’une autre. J’ai donc pu faire aimer cette chanson, et c’est arrivé.

L’année dernière, David Chase a accidentellement révélé que Tony Soprano avait bien été assassiné lors de la finale de la série. Même si ce détail et la mort de James Gandolfini empêcheraient de faire une sorte de suite, le scénariste a écrit « The Many Saints of Newark », un film qui raconte les débuts de Tony dans le crime organisé, avec la performance de Michael Gadolfini, son fils. de l’acteur original derrière le personnage.