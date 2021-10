The Solitaire Conspiracy est un mélange de cartes, d’espionnage et de Greg Miller qui arrive sur PlayStation 5

Bithell Games fait des trucs assez inhabituels, ce qui est probablement à prévoir de la part d’une équipe qui nous a amené Thomas Was Alone. L’un de ses récents films, The Solitaire Conspiracy, a apporté une touche de néon à un jeu de cartes classique, non seulement en créant un casse-tête unique, mais en l’embellissant d’une histoire dramatique sur les espions et les subterfuges. C’est très gauche, mais ça nous va.

La raison pour laquelle nous l’évoquons est que le jeu est maintenant annoncé sur PlayStation 5. Il est sorti l’année dernière sur PC et plus tôt cette année sur Switch, et est enfin mélangé sur le système de Sony.

Pour récapituler : The Solitaire Conspiracy est essentiellement un jeu de cartes à un joueur, mais avec un récit sur les factions et les maîtres espions, alimenté par des séquences FMV. Il se trouve également qu’il met en vedette Greg Miller et Inel Tomlinson parmi ses acteurs. Votre objectif final est de rassembler chacune des quatre couleurs dans les fondations, toutes les cartes devant être organisées à l’avance à l’extérieur. Les rois, les reines et les valets peuvent être accompagnés de bonus pour vous aider à faire le travail, et tout est présenté dans un style somptueux. Jetez-y un œil dans la bande-annonce ci-dessus.

Il se dirige vers la PS5 le 3 novembre, donc ce n’est pas loin du tout. Appelé un Bithell Short, nous ne nous attendons pas à ce que ce soit une expérience particulièrement longue, mais cela semble être une expérience intéressante. Que pensez-vous de The Solitaire Conspiracy ? Jouerez-vous sur PS5 le mois prochain ? Adaptez-vous dans la section commentaires ci-dessous.