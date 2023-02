Netflix

L’un des phénomènes récents de Netflix est The Snow Girl, une série basée sur un roman saisissant. De quoi s’agit-il?

The Snow Girl : sur quel livre est basée la série Netflix ?

Les productions espagnoles continuent de fixer l’agenda et de faire fureur au sein du service de streaming Netflixcomme cela se passe ces derniers jours avec La fille des neiges. Il s’agit d’une nouvelle série de Jesús Mesas Silva et Javier Andrés Roig, avec Milena Smit et José Coronado comme protagonistes. Cette histoire qui a attiré des millions d’abonnés à travers le monde est basée sur un livre et ici nous allons tout vous dire.

« Cabalgata de Reyes de Málaga, 2010. Ce moment magique se transforme en cauchemar pour la famille Martín lorsque leur fille Amaya disparaît dans la foule. Miren, journaliste stagiaire, entame une enquête parallèle à celle de l’inspecteur Millán qui se souviendra de facettes d’elle passé qu’elle aurait préféré oublier. Avec l’aide d’Eduardo, un collègue journaliste, Miren ne s’arrêtera pas tant qu’elle n’aura pas retrouvé la fille. Où est Amaya Martín ? »mentionne son synopsis officiel.

+ Sur quel livre la série Snow Girl est-elle basée ?

En avril 2021, la plateforme Netflix a annoncé l’acquisition de trois romans espagnols pour les adapter au format série : un conte parfait par Elisabet Benavent et fille de la route par Lucia Asue Mbomio Rubio. Le troisième d’entre eux était celui utilisé pour La fille des neiges et il s’agit du livre du même nom écrit par Javier Castillo. Il a été publié le 12 mars 2020 et s’est vendu à près de 1 700 000 exemplaires, étant le plus lu pendant la quarantaine de Covid-19 en Espagne.

Bien qu’il s’agisse d’une adaptation, il n’a pas besoin d’être complètement fidèle et c’est pourquoi il y a plusieurs changements importants, tels que les noms des personnages, les ravisseurs, les sauts dans le temps et même un tout nouveau crime. Au-delà de cela, la série est un succès dans Netflixoù il a été créé le 27 janvier et se positionne actuellement comme l’un des plus regardés au monde.

La fille des neiges est en vedette Milena Smith (regarde rouge), José Coronado (Edouardo), Aixa Villagran (Belén Millán), Lorette Mauléon (Ana Nuñez), Raúl Prieto (Alvaro Martin Vélasquez), Cécile Freire (Iris Molina), Julien Villagran (Santiago Vallejo) et Marco Cáceres (Petite). En outre, il a des participations spéciales de Tristán Ulloa, Antonio Dechent, Emma Sánchez et Iratxe Emparan.

