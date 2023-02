« The Snow Girl »: le camée de Javier Castillo avec sa fille Gala dans la série Netflix

Après sa première, le 27 janvier 2023, «la fille des neiges”, Série Netflix espagnolex réalisé par David Ulloa (« La chasse. Monteperdido ») et Laura Alvea (« Animas »), C’est devenu la troisième fiction la plus regardée au mondederrière seulement « Ginny and Georgia » et « Record of Ragnarok ».

Le thriller basé sur le roman homonyme de Javier Castillo, qui s’est vendu à plus de 1 700 000 exemplaires, a également reçu les éloges de la critique spécialisée et attend la confirmation d’un deuxième volet.

Bien que l’écrivain de Malaga ait accepté que Jesús Mesas Silva et Javier Andrés Roig, les créateurs de la série, apportent quelques modifications à son histoire, il faisait également partie de l’équipe de production. Il a été présent à des revues de scénario, à des réunions techniques et a visité le plateau de tournage à de nombreuses reprises.

Mais, Saviez-vous que Javier Castillo est également apparu dans la première saison de « la fille des neiges” ?

Look Rojo signant son livre pour Javier Castillo dans la série espagnole « La chica de nieve » (Photo : Netflix)

A QUOI RESSEMBLE LE CAMEO DE JAVIER CASTILLO DANS « LA CHICA DE NIEVE » ?

L’écrivain espagnol de 35 ans qui a publié son premier roman en 2014 après avoir quitté sa carrière de conseiller financier apparaît dans le dernier chapitre du premier volet de la série à succès Netflix, plus précisément dans la séquence finale.

Deux ans après avoir retrouvé Amaya Martín, Miren Rojo (Milena Smith) a publié un livre intitulé «la fille des neiges» et dans la présentation de son roman il explique qu’il ne fait pas référence au phénomène météorologique mais au bruit blanc qui se fait entendre lorsque la lecture d’une bande vidéo est arrêtée.

Javier Castillo apparaît avec sa fille de six ans Gala en tant que participants à l’événement. L’écrivain a même une petite réplique. Il remercie Miren d’avoir signé son exemplaire et lui dit que le roman l’a beaucoup enchanté et ému.

« J’étais clair que je ne voulais pas être à l’intérieur de ce qu’est l’intrigue. Il y a tellement de suspense et de douleur entre les lignes que je ne l’ai pas trouvé approprié car cela a brisé l’apogée. Je l’ai beaucoup apprécié et je pense qu’au moment où nous sommes partis c’est le bon. Et ma fille a halluciné», a raconté Javier Castillo dans une interview à El Español.