« The Snow Girl » aura-t-il une saison 2 sur Netflix ?

La première saison de « The Snow Girl » (« La fille des neiges » en anglais) Il est sorti sur Netflix uniquement le 27 janvier 2023mais les fans de thrillers et les utilisateurs de la plateforme de streaming populaire demandent déjà un deuxième volet qui continue l’histoire de Miren.

La série espagnole créée par Jesús Mesas Silva et Javier Andrés Roig est divisée en trois chronologies : la disparition de la jeune fille, six ans plus tard lorsque l’enquête reprend en raison d’une mystérieuse cassette, et lorsque l’affaire est enfin résolue.

Dans « la fille des neiges”, Après la mystérieuse disparition de la petite Amaya Martín lors du défilé des Rois Mages en 2010 à Malaga, une journaliste stagiaire nommée Miren est déterminée à aider les parents de la jeune fille, tout comme l’inspecteur Belén Millán. Ensuite, aura deuxième saison sur Netflix?

« THE SNOW GIRL », AURA-T-IL UNE AUTRE SAISON ?

Jusqu’au moment, Le géant du streaming n’a fait aucune annonce sur l’avenir de la série espagnolemais comme on le voit dans le dernier chapitre, l’histoire de Miren n’est pas encore terminée, surtout après avoir reçu un message mystérieux.

A la fin de la première saison de « The Snow Girl », il est révélé qui a kidnappé Amaya Martín, en fait, dans le cinquième épisode, le point de vue des personnes qui ont pris la fille est montré. Bien que les responsables essaient de ne pas être découverts, Miren trouve où il se trouve.

En 2019, la journaliste résout l’affaire et deux ans plus tard, elle publie un livre sur l’affaire. Lors de la présentation de son roman, il reçoit une enveloppe avec la photo d’une autre fille kidnappée. Cela signifie-t-il que Miren a un nouveau cas à enquêter dans la deuxième saison ?

La dernière scène de « The Snow Girl » coïncide avec le début du deuxième livre de Javier Castillo avec Miren Triggsdonc tout semble indiquer que les créateurs de la série espagnole ont laissé la voie préparée pour une deuxième saison.

Pour l’instant, il ne reste plus qu’à attendre la réponse officielle de Netflixun service de streaming qui prend généralement au moins quatre semaines pour évaluer la réaction du public et, sur la base de ces chiffres, décider de renouveler ou d’annuler un projet.