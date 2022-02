The Snoopy Show obtient une deuxième saison sur Apple TV+

la plateforme de streaming AppleTV+ vient d’annoncer la première bande-annonce de la saison 2 de » Le spectacle des cacahuètes ». Avec une date de sortie le 11 mars, les aventures de Charlie Brown et de ses amis se poursuivront avec de nouveaux épisodes spéciaux pour la plateforme Apple, à commencer par un épisode sur le thème du Jour de la Terre.

Ce nouvel aperçu célèbre Snoopy, le chien Beagle qui a réussi à réunir tous les personnages caractéristiques de Cacahuètes. La nouvelle saison racontera l’histoire de Snoopy, de n’importe quel chien, à devenir un roi avec une couronne, un joueur de football, un super-héros et le capitaine d’un bateau pirate (du moins seulement dans son imagination). » The Snoopy Show », concentre ses chapitres sur la façon dont, avec l’imagination, nous pouvons changer l’environnement qui nous entoure, nous amenant à vivre des aventures passionnantes.

En plus de cette nouvelle saison en mars, la première spéciale « Ce sont les petites choses, Charlie Brown »un épisode sur le thème du Jour de la Terre, sortira le 15 avril sur Apple TV+, avec une nouvelle chanson originale écrite par Ben se plie. Puis le 6 mai, il sortira »A maman (et papa), avec amour »étant un spécial sur le thème de la fête des mères.

La série animée de Charlie Brown et ses amis montrera également plusieurs de ses animations les plus classiques sur la plateforme, avec une nouvelle collection d’anthologies dont »Charlie Brown’s All-Stars ! » ou »Snoopy’s Reunion ». Sans aucun doute, Apple TV + devient la plateforme de streaming idéale pour tous les fans de la franchise Peanuts, puisqu’elle possède à ce jour la plus grande bibliothèque de films d’animation du légendaire Charlie Brown et de son chien Snoopy.

À l’origine étant une bande dessinée Charles M. Schulzla franchise Peanuts est également célèbre dans le monde entier pour les dizaines de films d’animation, d’émissions de télévision et d’émissions spéciales qu’elle a engendrées depuis les années 1960. Apple TV+ propose actuellement deux séries animées en cours basées sur le travail de Schulz, « The Peanuts Show ». ‘ et »Snoopy in Space », tous deux produits par le studio canadien WildBrain.