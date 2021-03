The Smashing Pumpkins a une nouvelle musique et prépare un nouvel album | 45S

Ils en veulent plus. Après avoir sorti « Cyr » en 2020, The Smashing Pumpkins ont révélé qu’ils avaient plus de chansons et qu’ils sortiraient sur un nouvel album, donc ils travaillent déjà sur ce nouveau projet.

Par le biais du compte Instagram du groupe, le chanteur Billy Corgan s’est adressé à ses fans en notant qu’il avait plus de matériel pour la suite de « Mellon Collie And The Infinite Sadness » et « Machina ».

«A partir d’aujourd’hui un nouvel album SP. Ce sera la suite de 33 chansons de MCIS et Machina. Les chansons sont composées, les paroles aussi. Pour l’instant, il ne reste plus qu’à enregistrer, enregistrer et enregistrer », était ce qui est mentionné dans le post.

Pour le moment, c’est tout ce que nous avons, mais nous espérons avoir plus de nouvelles sur ce nouveau travail.

En attendant, nous vous laissons avec « Cyr », le dernier né de The Smashing Pumpkins.