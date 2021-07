The Sleeper Awakens dans la superbe nouvelle bande-annonce de Dune

Ce matin apporte une toute nouvelle bande-annonce pour Denis Villenueve’s Dune, et c’est ridiculement magnifique. Cela a peut-être ajouté des années à ma durée de vie.

ça a été une LONGUE attente Dune. Enfer, pour certains, cela fait près de deux décennies d’attente pour voir une autre version en direct de l’histoire de Frank Herbert prendre vie. Après avoir obtenu une excellente bande-annonce l’année dernière, le film a été repoussé à cette année. Heureusement, la bande-annonce de ce matin montre clairement que l’attente en vaudra la peine :

Il y a beaucoup de choses que j’aime dans cette bande-annonce. D’une part, c’est très joli. Deuxièmement, cela martèle vraiment les connexions plus personnelles / émotionnelles qui rendent l’histoire si percutante. Vous pouvez voir l’humour / les plaisanteries et le sérieux même avec les grands arrière-plans d’action et de blockbuster. J’ai juste besoin d’octobre pour me dépêcher.

Le voyage d’un héros mythique et chargé d’émotion, « Dune » raconte l’histoire de Paul Atreides, un jeune homme brillant et doué né dans un grand destin au-delà de sa compréhension, qui doit voyager vers la planète la plus dangereuse de l’univers pour assurer l’avenir de son famille et son peuple. Alors que les forces malveillantes explosent en conflit sur l’approvisionnement exclusif de la planète en la ressource la plus précieuse qui existe – une marchandise capable de libérer le plus grand potentiel de l’humanité – seuls ceux qui peuvent vaincre leur peur survivront.

Dune arrive dans les salles et HBO Max sur 22 octobre 2021.