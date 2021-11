The Sinner Saison 4 Episode 8: Date de sortie, distribution et plus d’informations

Les fans de la série The Sinner sont tendus à propos de l’annonce à venir des cinq saisons de cette émission. On pense que la saison 4 pourrait être la dernière et que la série The Sinner s’est terminée avec la quatrième saison.

Les fans n’ont d’autre choix que de se retenir, et ils sont très anxieux. La finale de la saison a été prolongée par une conclusion qui sera publiée le 1er décembre 2021 à 10/9c.

La première saison de la série est sortie le 2 août 2021. La saison 2 de The Sinner est sortie en 2018 et la 3ème saison sortira en 2020. La saison 4 de The Sinner est sortie le 13 octobre en 2021.

La série télévisée The Sinner va bientôt se terminer. Nous avons vu le détective Harry Ambrose résoudre la dernière affaire choquante. En 2018, la deuxième saison est sortie dans laquelle un personnage fait partie de la mystérieuse secte Carrie Coon et la spéculation est qu’elle est la mère d’un garçon de 11 ans qui a des affaires de meurtre contre lui.

Après cela, la saison 3 de l’émission The Sinner est sortie en 2020. La série met en scène le rôle de Matt Bomer par White Collar’s et est le professeur à l’école préparatoire et le résultat a été plus inquiétant. Dans la quatrième saison de The Sinner, dans le nord du Maine, il y a une île connue sous le nom d’île de Hanovre. Ambrose y est allé se détendre avec sa compagne Sonya.

À l’époque, il n’avait pas prévu que quelque chose de terrible allait se produire, mais la prochaine chose qu’il savait, quelque chose de tragique s’est produit qui a eu un impact sur Percy Muldoon, ce rôle a été joué dans le film par Alice Kremelberg d’Orange est le nouveau noir.

Liste des acteurs de The Sinner Saison 4 Épisode 8

* Bill Pullman

* Françoise Fisher

* Alice Kremelberg

* Neal Huff

* Cindy Cheung

* Ronin Wong

*Jessica Hech

* Michael Moseley

* Harry Ambroise

Il y a aussi beaucoup d’autres membres de la distribution, au cas où nous prévoyons de regarder la saison 5 de la série. Il est possible que nous les revoyions.

