The Sinner Saison 4: Date de sortie, distribution, intrigue, production et plus de détails

La série à succès de Netflix The Sinner fera revenir Bill Pullman dans le rôle du détective Harry Ambrose. Cette saison, Pullman résoudra une nouvelle affaire convaincante. Découvrez les détails de la quatrième saison confirmée ici.

La série Netflix « The Sinner », qui est actuellement en streaming sur Netflix, aura une suite. Il est presque certain que la quatrième saison de la série policière, qui se concentre sur la résolution de crimes terribles, aura lieu. Tous les détails sur la suite sont disponibles ici.

The Sinner Saison 4 : Date de sortie.

La troisième saison, « The Sinner », n’a fait ses débuts sur Netflix qu’à l’été 2020. Cependant, tous les fans peuvent désormais s’attendre à une suite de cette série d’anthologies. Selon le site Web de TVLine, une quatrième saison a été commandée. Les téléspectateurs peuvent s’attendre à voir le détective Harry Ambrose gérer une nouvelle affaire passionnante vers la fin ou le milieu de 2021.

Le pécheur Saison 4: Intrigue.

Les nouveaux épisodes porteront sur le pourquoi d’un acte. Chris McCumber a déjà confirmé que USA Network « va encore plus loin dans la psyché de Bill Pullman pour découvrir pourquoi il a choisi Harry Ambrose ».

Le pécheur Saison 4 : Cast.

La bonne nouvelle concernant la nouvelle saison, « The Sinner », est le retour de Bill Pullman. Il jouera à nouveau le rôle du détective Harry Ambrose lors de la prochaine saison. De l’autre côté, nous ne savons pas qui sera le nouveau pécheur. Vous pouvez être sûr de suivre les dernières informations en vous inscrivant à notre newsletter.

Le pécheur Saison 4: Production.

The USA Network avait annoncé peu après la sortie de la saison 3 qu’ils renouvelleraient « The Sinner » pour une autre saison. Parallèlement au retour de l’acteur Bill Pullman, le showrunner et producteur Derek Simonds ainsi que Jessica Biel sont également à la sortie.