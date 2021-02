The Sinking City pour PlayStation 5 est sur le point de sortir

L’univers d’horreur de Lovecraft aborde la prochaine génération avec la sortie de The Sinking City sur PlayStation 5.

Le titre basé sur les mythes de Cthulhu, a déjà poussé notre santé mentale à la limite lors de sa sortie en juin 2019. Maintenant, il a l’intention de nous donner à nouveau un mauvais moment mais en ayant l’air mieux que jamais. Nous vous montrons un aperçu de The Sinking City pour PlayStation 5.

La sortie de cette édition améliorée du jeu Frogwares approche à grands pas. Plus précisément, demain, le 19 février, nous pourrons le joindre. Le seul inconvénient est que les propriétaires de la version ps4 devront à nouveau parcourir la boîte, car elle ne dispose pas de mise à jour gratuite.

La raison de cette décision est donnée par les problèmes juridiques rencontrés par le développeur, avec l’éditeur Nacon. Les deux sociétés se battent depuis des mois, pour une prétendue dette de la seconde pour une valeur de 1 million d’euros. Pour cette raison, Frogwares a décidé de publier elle-même son travail, ce qui signifie que nous devons payer à nouveau.

Mais assez de parler du mauvais, et commençons par le bon car The Sinking City est livré avec quelques améliorations visuelles. Premièrement, la résolution native du titre sera de 3840 × 2160, soit 4K. D’autre part, le taux de rafraîchissement a également augmenté, atteignant les 60 images stables souhaitées.

Il est également apprécié que les temps de chargement seront environ six fois plus rapides et que des fonctionnalités ont été ajoutées pour le DualSense. Bien sûr, lesquels n’ont pas encore été précisés.

Mais ce ne sont pas les seules nouveautés, puisque le titre comprend également tout le contenu apparu après l’événement ainsi que de nouvelles missions.

Peut-être que pour ceux d’entre nous qui l’ont déjà joué, cela ne vaut pas la peine de revoir la boîte, mais c’est une magnifique occasion pour ceux qui ne l’ont pas goûté.

Allons-y!