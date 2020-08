The Sinking City disparaît de tous les magasins numériques en raison de problèmes juridiques

Aujourd’hui, nous allons vous dire ce qui se passe avec le grand The Sinking City et sa disparition soudaine des principaux magasins numériques tels que Steam, PlayStation Store, Epic Store et il ne faudra pas longtemps pour le faire depuis le Xbox Store.

Dans ce cas, il semble que des problèmes entre Frogwares et Bigben et Nacon font silencieusement disparaître le jeu de tous ces magasins dans son format numérique, tout cela causé comme ils nous l’ont expliqué par un litige qu’ils ont actuellement entre l’ancien propriétaire de The Sinking City (Frogwares) et l’actuel, (Nacon). Nous n’avons actuellement qu’une seule version et nous espérons que bientôt Nacon commentera ce problème qui fait disparaître le jeu des principales plateformes numériques.

Problème pour The Sinking City

Tout cela se résume à une rupture de la relation entre Frogwares et l’ancien licencié BigBen Interactive / Nacon et à leur refus de reconnaître une décision de justice en France selon laquelle le contrat entre les deux n’est plus valable en raison de multiples violations commises. par Nacon. À la lumière des questions continues des fans et du refus de Nacon de coopérer, Frogwares a publié une déclaration publique expliquant ce qui se passe et soulignant avec des preuves les multiples infractions commises par Nacon.

Pour le moment, nous réitérons que nous n’avons que la version de Frogwares et nous espérons pouvoir avoir plus d’informations pour continuer à clarifier ce qui se passe entre les deux sociétés et comment le problème qui semble actuellement avoir une solution difficile sera résolu.