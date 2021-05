The Sims 4: Courtyard Oasis Set annoncé et nouvelle mise à jour disponible

Beka Set de 4 casseroles de 14 à 20 cm Belvia Beka

Cette nouvelle gamme Belvia de BEKA est performante et agréable à utiliser au quotidien. La série de 4 casseroles de 14 à 20 cm Belvia est composée d'un corps tout inox avec un extérieur brillant et un intérieur mat. Son triple fond capsulé thermoradiant et d'une épaisseur de 4,1 mm, permettra une diffusion et une conservation optimales de la chaleur. Sa graduation intérieure vous facilitera le dosage et son bord verseur vous simplifiera le versement. Cette gamme est compatible tous feux et lave-vaisselle. Elle est idéale pour une cuisson saine et respectueuse de l'environnement. Retrouvez ici toute la gamme Beka Belvia.