The Simpsons Treehouse of Horror XXXIII: Tout ce que nous savons jusqu’à présent

Les Simpsons a été une pierre angulaire de la télévision et de la culture populaire pendant 33 saisons. Alors que sa 34e campagne se prépare, attendez-vous à plus de la formule qui a fait le succès de la série dans sa course historique; bouffonneries comiques, célébrités invitées et l’aliment de base Cabane dans l’arbre de l’horreur.

Diffusés chaque automne en ligne avec Halloween, ces épisodes nous ont donné certains des meilleurs Les Simpson moments et one-liners dans la course apparemment interminable de la série. De « Papa, tu as tué le zombie Flanders! » et « Eh bien, si ce n’est pas petit … euh GARÇON », à « Mais ça vient avec une grenouille gratuite », mentionnez le Cabane dans l’arbre de l’horreur à un Les Simpson fan, et préparez-vous à déterrer une avalanche de références.

Les Simpsons s’écartera de son Cabane dans l’arbre de l’horreur formule dans sa 34e saison, avec la baisse de cette année à venir deux épisodes au lieu du traditionnel épisode divisé en trois histoires effrayantes distinctes. Selon le showrunner Matt Selman, Cabane dans l’arbre de l’horreur XXXII parodiera Stephen King Ce en un épisode complet, rompant avec la tradition des trois minisodes. Pennywise cédera la place à Krusty en tant que clown surnaturel cannibale. Selman a déclaré à Entertainment Weekly :

« De plus, nous sommes fatigués d’être contraints par les histoires de six minutes. C’est tellement difficile de raconter une histoire complète. En fait, nous pouvions à peine caser le It [parody into the half-hour format]. Les gens aiment tellement ces choses, alors pourquoi ne pas étendre le ‘Cabane dans l’arbre de l’horreur’ marque? »

Le deuxième volet comportera une parodie du Menace de mort série animée. Voici tout ce que nous savons d’autre Cabane dans l’arbre de l’horreur XXXII.

Treehouse of Horror XXXIII: L’intrigue

La Ce-Parodie de Pennywise, intitulée « Pas« , empruntera probablement au redémarrage du film à succès en deux parties de l’histoire d’horreur du clown tueur présentée pour la première fois par Stephen King en 1986. Ce et Ça : Chapitre Deux, sortis respectivement en 2017 et 2019, racontent l’histoire du Losers ‘Club, un groupe d’amis inadaptés errant dans les rues de Derry, ME, à la fin des années 1980. Le groupe affronte Pennywise the Dancing Clown, une entité surnaturelle qui sort de son hibernation tous les 27 ans pour terroriser et tuer les citoyens de la ville.





Krusty the Clown, un habitué des Simpsons, reprendra le rôle de Pennywise dans la parodie, traquant les enfants de les Simpsons. Selon l’interview d’EW, Selman a déclaré,

« Cela se passe à Kingfield, qui est une version effrayante de Springfield dans le Maine. »

On dit que l’épisode chargé de jeux de mots est inspiré par le tatouage de mashup viral qui représente Krusty comme le menaçant Pennywise. Cet épisode ressemble au classique Cabane dans les arbres épisode « Nightmare on Evergreen Terrace » de Cabane dans l’arbre de l’horreur VIqui a été diffusé il y a une vie au début de la série, en 1995. Cette parodie a vu Groundskeeper Willie dans le rôle de Freddy Krueger, tuant des enfants de Springfield dans leurs rêves jusqu’à ce que Bart, Lisa et Maggie le forcent à une confrontation.

D’autres grandes parodies remarquables de la Cabane dans l’arbre de l’horreur les séries incluent des envois de Soylent Green, Poltergeist, King Kong, Dracula de Bram Stoker, et le brillant.





La Menace de mort minisode sera l’un des trois présentés dans le traditionnel Cabane dans les arbres format, parodiant la série animée classique culte basée sur le manga populaire. L’émission raconte l’histoire d’un cahier hanté appelé le Death Note. Ce livre donne à tout utilisateur la capacité surnaturelle de tuer toute personne dont le nom est écrit sur ses pages. Les Simpsons l’équipe est maman sur tout sauf l’intrigue de base pour le Menace de mort segment, donc comment cela se déroulera à l’écran est à deviner.

Selman dit à Variety que l’animation du Menace de mort la parodie sera animée par un studio différent, ajoutant qu’elle sera

“…“incroyablement authentique ‘Les Simpson‘ animé. Donc je pense vraiment que les gens allaient paniquer à cause de ça. Nous n’essayons pas de nous attaquer à chaque anime, c’est un genre incroyablement riche et diversifié en lui-même. Nous n’essayons pas de faire 20 émissions et de tout ramasser en six minutes. C’est juste une chose bien-aimée, ce spectacle ‘Menace de mort.' »

Le personnage principal Light Yagami pourrait-il être interprété par Lisa ? Yagami est décrit comme un jeune génie, donc cela conviendrait. Le sombre objectif du livre pourrait également s’intégrer parfaitement dans le répertoire des « petits voyous » de Bart.

Treehouse of Horror XXXIII: Le casting

On peut s’attendre à ce que les acteurs de longue date de la série prêtent leur voix à Cabane dans l’arbre de l’horreur XXXIII. Dan Castellaneta, qui interprète Homer et Krusty pour la série, apparaîtra pour le « Not It » épisode. Les fans peuvent également compter sur l’équipe hétéroclite d’enfants, dont Bart, Lisa et peut-être Milhouse Van Houten et Nelson Muntz, qui semblent tous imiter le Losers ‘Club. Cela signifierait que Nancy Cartwright pourrait se présenter non seulement pour ses fonctions de voix de Bart, mais également pour Nelson. Yeardley Smith exprimera Lisa et Pamela Hayden dans le rôle de Milhouse.

Des piliers de la série comme Homer et Marge Simpson feront également des apparitions, apportant respectivement Castellaneta double devoir et Julie Kavner.

La cabane dans l’arbre de l’horreur les épisodes sont généralement diffusés pour coïncider à peu près avec Halloween. Historiquement, les épisodes sortent entre la deuxième semaine d’octobre et début novembre. Il n’y a pas encore de date fixe disponible pour la date de diffusion de Cabane dans l’arbre de l’horreur XXXIII.

Mis à part les détails et les spéculations ci-dessus, il n’y a pas plus d’informations sur Cabane dans l’arbre de l’horreur XXXIII. Les épisodes fonctionnent définitivement à partir de grands concepts, alors j’espère que, XXXII sera un épisode classique classé là-haut avec le meilleur de Les Simpsons.