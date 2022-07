The Simpsons Treehouse of Horror sera en deux parties cette année

Qu’est-ce qu’une saison d’Halloween sans Les Simpsons? Pendant des décennies, la sitcom emblématique a tout mis en œuvre pour ses spéciaux d’Halloween. Cette année, cependant, ils vont mélanger les choses. Le producteur exécutif Matt Selman a annoncé au San Diego Comic-Con que cette année, ils allaient faire un film en deux parties, et ce sera une parodie de Stephen King’s It!

Cette année, Treehouse of Horror sera une première à plus d’un titre. Non seulement ce sera le premier en deux parties, mais ce sera la première fois qu’un épisode de Treehouse of Horror se concentrera sur une seule histoire. Dans tous les épisodes précédents, les émissions spéciales étaient racontées dans un format d’anthologie comprenant plusieurs parodies et de petites histoires mettant en vedette la famille préférée de l’Amérique. Selon Variété, l’épisode un sera les mini-histoires traditionnelles, tandis que l’épisode deux sera une parodie entière de It. Selma raconte ce qui suit à Variety, partageant l’excitation.

FILM VIDÉO DU JOUR

«Nous n’avons jamais fait une seule histoire fantastique, sanglante, effrayante et sombre, racontée sur la durée des 20 minutes et 40 secondes qui constituent un épisode. Je pense que les fans vont être vraiment excités. Certes les tatouages ​​existent déjà de Krusty en Pennywise. Donc, nous écrivons juste vers les tatouages ​​maintenant. Vous voulez autant de moments dignes d’un tatouage dans vos épisodes que possible.

Le premier épisode, traditionnel, comportera trois vignettes. L’un des segments présentera une parodie de la populaire série d’anime et de manga Menace de mort. Pour ce court métrage, ils se tournent vers l’anime complet, avec un autre studio qui s’occupe de l’animation cette fois. Selma y fait référence comme un « anime ‘Simpsons’ incroyablement authentique », exprimant que les fans vont paniquer.

« Nous n’essayons pas de nous attaquer à chaque anime, c’est un genre incroyablement riche et diversifié en lui-même. Nous n’essayons pas de faire 20 émissions et de tout ramasser en six minutes. C’est juste une chose bien-aimée, ce spectacle Death Note.

Quant aux deux autres segments, Selma dit qu’ils vont être gardés secrets pour l’instant. Mais il a laissé entendre que l’un d’entre eux « enfreindrait l’une des règles que nous n’avons jamais enfreintes auparavant ». Quelle que soit la règle à laquelle il se réfère, elle est en suspens, mais laisse une tonne de possibilités.

À quoi s’attendre des Simpson

Renard

Ont également été évoqués lors du panel les invités, longtemps Les Simpson tradition. Cependant, Selma ne s’est ouverte qu’à une seule célébrité entrante qui apparaîtra, Melissa McCarthy. Selma entre dans les détails.

«Nous sommes de grands fans d’elle et c’est une grande partie charnue et juteuse. Et elle est vraiment drôle. Pour obtenir une grande star de cinéma comique à la hauteur de ses pouvoirs, c’est plutôt cool.

Interrogée sur la possibilité d’un nouveau film Simpsons, Selma a riposté avec des nouvelles qui pourraient décevoir les fans. Le dernier et unique Film Simpsons était en 2007, et l’équipe n’est pas revenue sur une suite possible depuis. En 2021, Al Jean a parlé de l’intérêt de Disney pour un autre film, mais il semble que ces plans aient disparu. Selma parle des problèmes d’un autre film ci-dessous.

« Ces films ne sont pas amusants. Le spectacle est amusant. Les films sont durs. Le spectacle est également difficile, mais un film nécessite un niveau d’engagement du public dans les enjeux, l’émotion, le personnage, la comédie. C’est tellement implacable. Cela cesse en quelque sorte de devenir le genre de chose amusante et idiote qu’est « The Simpsons ». Non pas que nous ne l’ayons pas fait une fois et que nous ne puissions pas le refaire. C’est juste une toute autre paire de manches.

Les Simpsons sont toujours aussi forts après tant d’années et ne semblent pas encore ralentir. Cette année a marqué des étapes importantes pour la série, telles que la toute première utilisation de l’ASL dans la série et les tout premiers acteurs sourds, la première fois que les quatre rôles créatifs clés ont été remplis par des femmes dans la série, et bien plus encore. Springfield continue de croître et nous ne pouvons tout simplement pas en avoir assez !