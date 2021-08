The Shining TV Show Overlook est mort sur HBO Max, mais pourrait trouver une nouvelle maison ailleurs

Compte tenu de la vague actuelle de films et d’émissions de télévision de Stephen King faisant de grandes affaires en ce moment, vous auriez pensé que Le brillant série dérivée Négliger aurait été un gagnant infaillible pour HBO Max, mais il semble qu’ils aient décidé que le projet de Bad Robot de JJ Abrams n’est pas celui avec lequel ils veulent aller de l’avant. Bien qu’il ne soit pas plus difficile pour le drame de Warner Bros. d’aller sur HBO Max, il semble qu’ils essaient plutôt de lui trouver une nouvelle maison, avec quelques suggestions disant que Netflix est la cible probable.

Overlook raconte l’histoire de l’hôtel rendu célèbre par le roman de King Le brillant, qui a été transformé en de nombreux films et émissions de télévision à part entière. Écrit par Dustin Thomason et Scott Brown, la série a été commandée à l’origine en 2019 et était le parent de l’accord Bad Robot avec WarnerMedia, mais avec les principaux décideurs qui ont changé depuis lors, les personnes actuelles qui ont le mot à dire ne le font apparemment pas. voir un endroit pour Négliger dans la gamme actuelle.

Bad Robot ne manque pas vraiment aux nouvelles avec toute une série de projets en cours ou sur le point d’entrer en production sur les plates-formes HBO et HBO Max. La nouvelle saison de Westworld est actuellement en tournage, alors qu’il y a aussi des séries à venir Demimonde, Duster et Sous réserve de modifications déjà en production ainsi que Débutant venant d’être vendu pour développement chez HBO. Tout cela s’ajoute au Justice League Sombre projets qui, bien que non confirmés officiellement, y compris Madame X et Constantin en passe de passer à la pré-production. Il faut aussi souligner que Pays de Lovecraft était également l’une des productions de Bad Robot que HBO a récemment décidé de ne pas renouveler malgré ses éloges et ses 18 nominations aux Emmy.

Négliger n’est pas le premier projet de King’s sur lequel Warner Bros et Bad Robot ont collaboré, ayant déjà été acclamé par la critique pour château de Pierre et séries limitées voyageant dans le temps 11.22.63 à la fois fournissant des succès pour Hulu, et L’histoire de Lisey, qui vient d’être diffusé sur Apple TV+. Avec un tel travail derrière, cela rend à nouveau la décision de ne pas avoir cela sur HBO Max étrange.

Le brillant est l’une des histoires les plus connues de King, principalement grâce au film presque parfait de 1980 de Stanley Kubrick – une version que King détestait de son propre aveu. Le roman a ensuite été adapté pour la télévision par King dans une mini-série qui lui a permis de mettre sa version de l’histoire à l’écran sans les nombreux changements apportés par Kubrick dans le film, et une suite tardive, Docteur Sommeil, a été écrit par Stephen King il y a quelques années, et a été adapté en un film avec Ewan McGregor.

Bien qu’il y ait eu des rumeurs non confirmées selon lesquelles Netflix serait approché pour prendre en charge Négliger, il trouverait une maison sur la plate-forme avec d’autres œuvres de King comme 1922 et Dans les hautes herbes qui ont fait leurs premières avec le streamer au cours des dernières années. Cette nouvelle est née à Deadline.

