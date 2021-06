The Seven Deadly Sins saison 6 : date de sortie, intrigue, personnages … tout savoir sur la suite de l’anime

Voici tout ce que vous devez savoir sur la saison 6 de The Seven Deadly Sins, de la date de sortie à l’intrigue en passant par les personnages.

Animé adapté de la série de manga écrite et illustrée par Nakaba Suzuki, The Seven Deadly Sins raconte l’histoire du groupe éponyme de guerriers qui protègent le pays de Britannia contre toutes les formes de mal. La saison 5 (saison 4, selon les comptes non-Netflix, car la saison 2 ou « Signs of Holy War » est considérée comme un spécial de 4 épisodes), également connue sous le nom de « The Seven Deadly Sins : Dragon’s Judgement », vient d’arriver sur Netflix ce 28 juin. Il est donc tout naturel de se demander si une saison 6 de The Seven Deadly Sins aura bien lieu.

De quoi parle The Seven Deadly Sins ?

Le chef des Seven Deadly Sins, Meliodas, le Dragon Sin of Wrath, a une histoire vieille de 3000 ans avec la Princesse Elizabeth Liones. Meliodas est le fils aîné du Roi Démon, tandis qu’Elizabeth était la fille de la Déité Suprême. Après être tombés amoureux, ils ont été maudits par leurs parents. Ils devaient vivre séparés pour l’éternité, mais les malédictions ont fini par être brisées.

** Attention, la suite de cet article contient de nombreux spoilers sur l’anime The Seven Deadly Sins **

Récap et explication de la fin de The Seven Deadly Sins saison 5

Arthur a réussi à couper Cath en utilisant l’épée sacrée pendant la bataille, mais Cath se réveille et lui dit que le couper ne le tuera pas. Arthur lève sa lame et dit à Cath qu’il le vaincra puisqu’il est le Roi. Cath rappelle à Arthur qu’il ne peut pas protéger quelque chose qui a déjà disparu. Arthur se demande ce que Cath veut dire, et Cath révèle que Camelot n’existe pas en Britannia. La bagarre entre les sept péchés capitaux et le Roi Démon a fait disparaître Britannia. Arthur répond que Cath ment.

Cath a dit à Arthur d’utiliser le pouvoir du « Chaos » pour voir la vérité. Arthur téléporte son esprit à Camelot et constate que tout a été détruit. Merlin remarque qu’Arthur se laisse prendre aux pièges de Cath et lui dit de ne pas se laisser berner par les paroles de Cath. Arthur répond qu’il peut voir Camelot. Merlin rappelle à Arthur qu’il a le pouvoir de reconstruire Camelot et parle des gens qui ont été asservis par les commandements.

Malheureusement, les mots de Merlin n’ont pas fait effet sur Arthur, qui se rend compte que la tranchée souterraine a été détruite.

Cath gifle Arthur, lui rappelant qu’ils sont au milieu d’une bataille, pas d’un enterrement. Merlin est giflé après que Cath ait sauté en l’air. Meliodas arrive à temps et frappe Cath avec Full Counter. Elizabeth soigne Merlin avec un sort de guérison, et Merlin pense que les Sins l’ont abandonné. Cependant, Elizabeth dit à Merlin qu’elle n’est pas seule, et le reste des Sept Péchés Mortels arrive. Arthur se réveille et aide les Sins à tuer Cath et à restaurer la paix dans leur royaume. Après la bataille, Meliodas évoque le pouvoir de l’épée sacrée.

Quelle date de sortie pour The Seven Deadly Sins saison 6 ?

En réalité, la suite de la cinquième saison n’est pas réellement la saison 6 de The Seven Deadly Sins mais plutôt un film intitulé The Seven Deadly Sins : Cursed by Light qui va sortir le 2 juillet 2021 au Japon. C’est le créateur du manga, Nakaba Suzuki, qui a écrit l’histoire originale du film.

Pour le moment, nous n’avons pas d’information concernant une date de sortie du film en guise de saison 6 de The Seven Deadly Sins en France. Au mieux, on peut espérer le voir fin 2021, mais il vaut mieux plutôt compter sur 2022.

De nouveaux personnages dans la suite de The Seven Deadly Sins

Le film présentera plusieurs nouveaux personnages. Le roi des fées Dahlia sera interprété par l’acteur japonais Yuichi Nakamura, tandis que le maître artisan géant Dabuzu sera joué par Shinichiro Kamio. La mère d’Elizabeth, la déesse suprême du clan des déesses, sera interprétée par Kana Kurashina.

Le réalisateur Takayuki Hamana (Arte, Prince of Tennis) dirige le projet de film du studio d’animation japonais DEEN. Studio A-1 Pictures a produit les deux premières saisons, l’OVA et le premier film, The Seven Deadly Sins : Prisonniers du ciel. Les deux dernières saisons de l’anime ont été produites par le studio DEEN et le studio coréen Marvy Jack. Au début de l’année 2021, DEEN a également sorti Log Horizon Saison 3, Sorcerous Stabber Orphen Season 2 : Battle of Kimluck, et les films Sailor Moon Eternal.

Intrigue de The Seven Deadly Sins saison 6

Bien qu’il ne s’agisse pas exactement de la saison 6 de The Seven Deadly Sins, et que peu de détails sur l’intrigue du film aient été donnés, nous pouvons supposer de l’histoire du nouveau film en nous basant sur le précédent intitulé Seven Deadly Sins, le film : Prisoners of the Sky. Ce dernier se terminait par l’alliance de Solaad et des sept péchés capitaux pour détruire l’Indura. La mère de Hawk se révèle être « Oshiro » et Hawk mange un Skyfish et prend sa forme.

La bande-annonce de Cursed by light montre le monde retrouvant la paix après la bataille. Cette paix ne dure pas longtemps car elle montre que le monde des démons s’est effondré et que ses prisonniers ont été libérés. On y voit également Melodias et Zeldris travailler ensemble, Melodias disant :

« Allons-y, Zeldris ! – Nous mettrons fin à cette malédiction ! »

Ce film pourrait mettre fin à la malédiction lancée sur Melodias par le Roi Démon. Il est également possible que Cursed by Light montre davantage l’histoire de Hawk, de sa mère et de leurs pouvoirs.