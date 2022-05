The Seven Deadly Sins: la suite manga de la série à succès obtient une adaptation en anime

Avec Les sept péchés capitaux Netflix a montré une touche dorée, car l’anime fantastique s’est avéré être non seulement une série à succès, mais aussi un Coup de cœur des spectateurs. À maintes reprises, l’anime figurait parmi les meilleurs titres du fournisseur de VoD et il n’y a toujours pas de fin en vue, car l’un nouvelle série animée est en cours d’élaboration.

Les Quatre Cavaliers de l’Apocalypse détruisent le monde (?)

Cette prochaine série télévisée sera basée sur la série manga, comme le rapporte Anime News Network Les sept péchés capitaux : les quatre chevaliers de l’apocalypse basé. Il s’agit de la suite officielle de la série principale, racontant une nouvelle histoire avec de nouveaux protagonistes et aventures.

Mais de quoi s’agit-il réellement ? L’histoire commence quelques années après la fin de son prédécesseur. Le roi Arthur et ses partisans sont envoyés dans un prophétie inquiétante rappelle que les Quatre Cavaliers de l’Apocalypse, une confédération de Saints Chevaliers, détruiront un jour le monde.

Craignant que cette légende ne devienne réalité à l’avenir, les Saints Chevaliers du Roi se mirent à affronter le danger étouffer dans l’œuf. À leur grand étonnement, cependant, ce sont les messagers du mal ni sur les jeunes hommes et pas de guerriers entraînés. Incidemment, l’un des supposés destroyers du monde est également l’un d’entre eux Tristan Lionesle fils de Meliodas et Elizabeth.

Comme la série principale, The Seven Deadly Sins : Four Knights of the Apocalypse est de Nabaka Suzuki et a été publié dans Shōnen Magazine de janvier 2021 Édition Kodansha (« L’attaque des Titans »). Jusqu’à présent, l’aventure fantastique comprend 61 chapitres, dont 50 ont déjà été publiés dans six anthologies manga. Dans ce pays, la série, comme la série principale, paraît à maison d’édition Carlsen.

The Seven Deadly Sins: Four Knights of the Apocalypse key visual officiel © Nakaba Suzuki, KODANSHA/The Seven Deadly Sins Project.

est courant toujours pas clair, quel studio d’animation s’occupera de la nouvelle série animée annoncée et quand elle commencera. Les 2 premières saisons de « The Seven Deadly Sins » ont été créées en Photos de Studio A-1 (« Conte de fées »). Puis a pris le relais Studio DEEN (« Ranma ½ ») a travaillé sur la série et a également produit le deuxième long métrage de la franchise, The Seven Deadly Sins: Cursed By Light.