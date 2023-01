The Sea Beast obtient une nouvelle suite sur Netflix

Une suite à »La bête de la mer » vient de démarrer sa production en Netflix. Selon de nouveaux rapports, le cinéaste chris williams Il vient de signer un accord avec la plateforme de streaming pour travailler sur deux nouveaux projets, dont »Sea Beast 2 ».

« Je n’ai jamais pensé au-delà du premier film », a déclaré Williams. « Nous n’avions pas prévu de suite. Et c’était pour le mieux. Je voulais juste en faire une expérience amusante et ne pas compromettre le film en essayant d’anticiper. »

Williams a poursuivi: « Une priorité sur le premier film était de le rendre plausible et véridique. Et quand j’ai pensé à la vérité sur l’endroit où ‘The Sea Beast’ s’est terminé, il semble que tout va bien. Mais plus je pensais à propos de la vérité, plus je réalisais que l’histoire n’était pas vraiment finie. »

Après 25 ans en tant qu’écrivain et animateur Disney, ce qui lui a valu un Oscar pour son rôle dans » Big Hero 6 », Williams est passé à Netflix en 2018, ce qui a conduit au film exclusif » The Be Beast ».

Netflix a lancé une foule de projets d’animation en 2022, dont » Wendell & Wild » de Henri Selick et »Pinocchio » Guillermo del Toro. Cependant, « The Sea Beast » est devenu le film d’animation le plus regardé de l’histoire du service de streaming, récoltant un total de 165 millions d’heures regardées depuis sa première le 8 juillet 2022.

»The Sea Beast » a été réalisé par Williams, à partir d’un scénario qu’il a écrit avec nell benjamin. Le film a eu la participation de Charles ville Oui Zaris-Ange Hator en tant que doubleurs dans leur langue d’origine, avec l’histoire suivant un chasseur de monstres nommé Jacob Holland et Masie Brumble, une orpheline qui rejoint l’équipe de chasse.

Parlant de la suite à venir, Williams a déclaré qu’il souhaitait explorer la nouvelle mécanique familiale entre Jacob et Masie. « Alors quand vous les voyez, vous savez que ce n’est pas à ça que ressemble la parentalité. C’est beaucoup plus bordélique, beaucoup plus compliqué et parfois plus difficile que ça. Alors l’idée des défis de cette nouvelle famille est devenue intéressante pour moi », a-t-il déclaré. .

Il n’y a pas encore de date de sortie pour la suite de »The Sea Beast ».