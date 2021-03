The Sandman: Stephen Fry révèle son rôle dans la série Netflix

L’une des productions Netflix qui a suscité la plus grande attente parmi les fans de Neil Gaiman est l’adaptation tant attendue de «The Sandman», un roman graphique qui a été catalogué par la critique comme l’une des pièces de dark fantasy les plus importantes jamais demandées. il a été présenté au XXe siècle.

L’ambitieux projet introduira Tom Sturridge Dans le rôle de « Rêve, des éternels« , Aussi connu comme Morphée, roi de l’espace de rêve vers lequel se rendent tous les êtres vivants lorsqu’ils dorment. Il serait également confirmé que Gwendoline Christie donnera vie à Lucifer, roi des enfers, tandis que Danse Charles sera Roderick Burgess, l’assistant qui a attrapé Morphée dans notre monde depuis 70 ans.

Là. Toute une série de tweets écrits juste avant le coucher et prêts à sortir quand je dors profondément. J’ai vaguement peur de les avoir mal chronométrés, mais trop tard maintenant. Voici les sept premiers membres de la #Marchand de sable casting pour être annoncé officiellement. Sept vers le bas, des centaines à parcourir. pic.twitter.com/DksGLyMkBf – Neil Gaiman (@neilhimself)

Maintenant, le rôle du célèbre comédien et réalisateur britannique a été révélé. Stephen Fry, dont beaucoup se souviendront peut-être pour sa participation à l’adaptation cinématographique de «V pour Vendetta». Frire serait interviewé par Canaliser 4 dans le Royaume-Uni lors de la diffusion d’un match de cricket, lorsqu’il a offert ses brèves impressions sur la série:

«Cela fait partie de ce que nous appelons le ‘Univers DC‘, mais c’est vraiment sa propre affaire. Je suis vraiment impatient d’y être. Je n’ai jamais été à quelque chose comme ça avant. Je suppose que le Hobbit compte comme un monde fantastique. Je joue une figure similaire à un écrivain édouardien nommé Gilbert».

Gilbert apparaît dans le deuxième volume de la série, « La maison de poupée». Il est présenté comme un gentleman robuste et élégant avec une canne et un chapeau à larges bords. C’est un écrivain sympathique qui accompagne Marcheur de rose à la recherche de son frère et offrant une grande aide pour échapper à de graves dangers.

Les origines de ce personnage remontent à la rêverie, le royaume de Morphée, bien qu’à l’origine ce n’était pas une personne, mais un lieu. Gilbert est l’incarnation sous forme humaine de « Vert de violoniste», Une sorte d ‘« au-delà »rêvé par les marins au XVIIIe siècle.

Si la description du personnage est étrange, toute la saga comporte des personnages et des situations qui cherchent à représenter la nature irréelle des rêves. Alan Heinberg sera showrunner et partage le poste de producteur exécutif avec Gaiman, qui est un consultant créatif sur le projet. Le scénariste David S. Goyer, connu pour son travail avec « Le Chevalier Noir», Participe en tant que l’un des collaborateurs à la production.