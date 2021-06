The Sandman Sneak Peek de Netflix va dans les coulisses avec Neil Gaiman

Parmi les séries les plus attendues à venir bientôt sur Netflix, leur adaptation du film de Neil Gaiman L’homme de sable les romans graphiques sont probablement en tête de liste. Dans le cadre de la Geeked Week du streamer, ils ont publié le premier aperçu des coulisses de la production, de ce qui sera certainement une plongée visuellement époustouflante dans le monde fantastique riche et étrange de la création de l’auteur. Ayant récemment vu De bons présages, qu’il a co-écrit avec le regretté et regretté Terry Pratchett, transformé en une brillante mini-série, Gaiman est encore une fois assez pratique avec cette adaptation, nous pouvons donc nous attendre à un autre succès infaillible quand il arrivera l’année prochaine.

Le synopsis officiel de la série se lit comme suit : « Un riche mélange de mythe moderne et de fantasy sombre dans lequel la fiction contemporaine, le drame historique et la légende sont parfaitement imbriqués, L’homme de sable suit les personnes et les lieux affectés par Morpheus, le roi des rêves, alors qu’il répare les erreurs cosmiques – et humaines – qu’il a commises au cours de sa vaste existence. »

Entrez dans les coulisses avec @Neillui-même pour un aperçu de la production de The Sandman. #GeekedWeekpic.twitter.com/n3EQebWz5C – Netflix Geek (@NetflixGeeked) 8 juin 2021

Bien qu’il y ait eu des réponses à la vidéo de fans qui ne peuvent pas attendre l’arrivée de la série fantastique, le fil a apparemment été détourné par un petit nombre d’abonnés Netflix en colère contre l’annulation de l’une des autres émissions du streamer, La société. Avec un certain nombre de commentaires sur cette émission publiés à plusieurs reprises, cela semblait être un assaut planifié contre le Marchand de sable annonce dans l’espoir qu’elle prenne de l’ampleur. Il semble que le récent maniement de la hache de Netflix, avec un certain nombre d’émissions telles que L’héritage de Jupiter annulé après une seule saison, a vraiment mécontenté certaines personnes plus qu’elles ne l’avaient prévu.

L’homme de sable la série est très attendue depuis son annonce l’année dernière, donc le plus petit aperçu du tournage va être sauté par les fans. Gaiman a parlé à Comicbook.com l’année dernière de la mise à jour de sa série de bandes dessinées pour un public télévisé moderne. « En faisant la série télévisée Netflix, nous pensons beaucoup à cela comme: » D’accord, nous sommes en 2020, disons que je faisais Sandman à partir de 2020, que ferions-nous? Comment changerions-nous les choses? Quel genre ce personnage serait ? Qui serait cette personne ? Que se passerait-il ?' »

« Pour Netflix en ce moment, les gens ont essayé de faire des films et des adaptations télévisées pendant 30 ans, et ont activement essayé de les faire pendant 25 ans, et ils n’ont jamais fonctionné », Neil Gaiman mentionné. « Et ils n’ont jamais fonctionné à cause de tous les effets spéciaux et de ce qui serait nécessaire pour faire les effets spéciaux. Ils n’ont jamais fonctionné parce que vous faisiez quelque chose d’adulte. Les gens écrivaient Marchand de sable des scripts de films, et ils disent: « Mais c’est un film classé R, et nous ne pouvons pas avoir de films classés R à 100 millions de dollars. » Donc, cela n’arriverait pas. Vous deviez accéder à un monde dans lequel la narration de longue durée est un avantage plutôt qu’un inconvénient. Et le fait que nous ayons soixante-quinze numéros de Sandman plus — essentiellement, 13 livres complets — une valeur de matériel, est une très bonne chose. Ce n’est pas un inconvénient. C’est de notre côté. Et le fait que nous soyons dans un monde dans lequel nous pouvons prendre des choses qui n’existaient que dans la bande dessinée, et qui peuvent maintenant exister dans la réalité. »

Les choix de casting récents ayant suscité des réactions mitigées de la part de certains, il reste encore un long chemin à parcourir avant de voir une bonne quantité de séquences pour porter un jugement réel sur L’homme de sable sera un triomphe pour Netflix. En tant que fan de bandes dessinées, pour ma part, j’attends avec impatience ce qu’ils peuvent faire avec la propriété.

