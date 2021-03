The Sandman Saison 1: La date de sortie, le casting, l’histoire et toutes les dernières nouvelles sont toutes disponibles ici!

Mettant en vedette: Tom Sturridge, Gwendoline Christie, Vivienne Acheampong, Boyd Holbrook, Charles Dance, Asim Chaudhry

Netflix et Warner Bros.TV se sont entretenus en juillet 2019 pour discuter de l’avenir de The Sandman de Neil Gaiman, selon Deadline. Peu de temps après, Netflix a confirmé que la série avait été effectivement reprise, sortant le titre des limbes de production dans lesquels il se trouvait depuis plus d’une décennie.

Allan Heinberg, qui a déjà travaillé sur Wonder Woman et Grey’s Anatomy, agira à la fois en tant que créateur et showrunner pour The Sandman. Neil Gaiman, le fondateur de The Sandman, agira en tant que producteur exécutif aux côtés de David S. Goyer.

Intrigue: Le personnage Dream, l’un des sept sans fin, est au cœur de l’intrigue de Sandman. Le rêve, comme l’autre «sans fin», existe depuis des milliards d’années et représente une force naturelle. Le rêve est la personnification anthropomorphique des rêves, également connue sous le nom de Morpheus, et une multitude d’autres noms et titres accumulés sur des milliards d’années.

Morpheus vit dans son monde de «The Dreaming», où il a une influence totale mais a du mal à s’adapter au changement (un thème commun récurrent tout au long de la série). Morpheus est convoqué par un rituel occulte au début du roman, mais il est capturé et retenu captif pendant 70 ans.

Morpheus finirait par s’échapper et se vengerait de ses ravisseurs avant de retourner dans son royaume. Le royaume de Morpheus était tombé en désarroi pendant son absence, et il devait entreprendre de le restaurer. Morpheus a eu le temps de réfléchir à sa vie alors qu’il était emprisonné, mais annuler les péchés du passé serait une entreprise massive pour un dieu vieux d’un milliard d’années qui était sur ses voies.

Qu’est-ce que le Sandman?

La série de bandes dessinées de Neil Gaiman, The Sandman, se déroule aux États-Unis. C’est l’une des rares bandes dessinées à figurer en tête de la liste des best-sellers du New York Times. Le titre de signature de Vertigo Comics était la série Sandman. Neil Gaiman est connu pour sa personnification anthropomorphique des êtres métaphysiques et sa vision de la mythologie.

Quand la première saison de The Sandman sera-t-elle disponible sur Netflix?

Neil Gaiman confirme que la série arrivera quelque part en 2021 dans une interview avec Digital Spy.

