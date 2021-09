The Sandman : regardez le premier aperçu de la nouvelle série Netflix

À ce stade, il n’est pas nécessaire de préciser à quel point le travail de l’auteur britannique Neil Gaiman est important dans le genre de la fantasy noire, surtout après l’impact culturel qu’a eu « The Sandman », sa série acclamée de romans graphiques, qui très Il sera présentera bientôt sa première adaptation avec une nouvelle série télévisée.

Cette production, qui a été réalisée exclusivement pour le catalogue Netflix, a enfin présenté un premier look qui a été présenté par Gaiman lui-même en compagnie de Tom Sturridge, chargé d’interpréter Sueño de los Eternos, son personnage titulaire, et l’actrice Kirby Howell-Baptiste, qui incarne « Death », la sœur la plus aimée de notre protagoniste.

Gaiman a souligné que depuis plus de trente ans, différents producteurs et cinéastes ont essayé d’effectuer le travail compliqué d’adapter « The Sandman » au cinéma ou à la télévision, et il semble que l’équipe de Netflix ait enfin trouvé un moyen de capturer la magie présenter sur les pages de la bande dessinée et la transformer en images réelles.

Sturridge dirige un casting extrêmement prometteur à la fois pour le plus pur fan de la série et pour tous ceux qui aiment les grandes performances à l’écran. Gwendoline Christie sera chargée de jouer Lucifer, Charles Dance, que l’on a pu voir dans la bande-annonce, sera Roderick Burgess, chef de la secte qui tient le rêve captif depuis plus de 70 ans.

Asim Chaudhry jouera Abel, Sanjeev Bhaskar jouera Cain, Jenna Coleman jouera Johanna Constantine, Joely Richardson jouera Ethel Cripps, David Thewlis apparaîtra comme John Dee tandis que Boyd Holbrook jouera le terrifiant Corinthian (dont on pourrait entendre la voix dans la bande-annonce ). Stephen Fry jouera Gilbert, Patton Oswalt interprétera Matthew the Raven de Dream, tandis que Mason Alexander Park jouera Wish, l’un des parents de Sueño.

Neil Gaiman est producteur et consultant créatif sur une série qui, selon les déclarations précédentes, apportera l’histoire de « The Sandman » à l’ère contemporaine, en adaptant les histoires de ses trois premiers volumes: « Préludes et Nocturnes », « La Casa de la Poupée ”et“ Pays des Rêves ”. La série n’a pas encore de date de sortie confirmée.