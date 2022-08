The Sandman : Quels sont les pouvoirs de Dream ?

Netflix

Sueño est le protagoniste de The Sandman, la prochaine adaptation qui sortira sur l’écran de Netflix cette semaine. Apprenez à le connaître en profondeur et reconnaissez ses pouvoirs les plus impressionnants.

©NetflixThe Sandman : Quels sont les pouvoirs de Dream ?

L’homme de sable C’est l’une des grandes premières du service de streaming Netflix cette semaine et tout au long du mois, puisqu’il s’agit d’un contenu qui a suscité de grandes attentes parmi les abonnés et les fans des bandes dessinées de Neil Gaiman. du prochain vendredi 5 aoûtles 10 chapitres de la première saison seront disponibles et ensuite nous vous donnerons des détails sur son protagoniste, rêve. Quels sont ses pouvoirs ?

Dans cette histoire, nous entrons dans le monde du roi des rêves, qui façonne tous les fantasmes et les peurs de l’humanité. Lorsque rêve est capturé et retenu contre son gré pendant un siècle, son absence déclenche des événements qui vont changer à jamais le monde des rêves et de l’éveil. Pour cette raison, Sueño doit rétablir l’ordre et corriger les erreurs qu’il a commises au cours de sa longue existence, voyageant à travers différents mondes et chronologies qui le conduiront à rencontrer de vieux amis et ennemis.

+Quels sont les pouvoirs du Sommeil ?

rêve est le personnage principal de la bande dessinée et de la série, qui vit dans son royaume mutable rempli de créatures qu’il a créées. Son apparence est celle d’un homme grand, mince et pâle avec un regard sombre et profond. Pour maintenir l’ordre et développer ses pouvoirs, il emporte avec lui trois outils : un casque fabriqué à partir des os d’un dieu, une pierre de rêve et un sac de sable. Quelles sont les caractéristiques que cet équipement vous apporte ?

La première chose que vous devez savoir sur rêve c’est que C’est immortel, il ne peut pas mourir de vieillesse ou de causes naturelles, même si c’est un aspect qui le nuit. La magie sera présente car c’est un être omnipotent, donc ses sorts peuvent l’amener à effectuer des voyages dimensionnels, à déformer et à modifier la réalité, à absorber l’énergie des gens, à guérir, à évoquer des rêves et des illusions, à être projeté dans l’esprit des autres.

C’est ainsi que l’un des Eternal Seven est vu dans les bandes dessinées de Neil Gaiman, on s’attend donc à ce que son adaptation à l’écran de Netflix soyez à la hauteur de ce personnage qui a été nommé sixième meilleur personnage de bande dessinée par le magazine Revue Empire. L’homme de sable Il sera disponible sur la plateforme avec ses 10 épisodes à partir du vendredi 5 août.

