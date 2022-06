The Sandman : premier trailer complet et date de sortie sur Netflix

Netflix

La nouvelle bande-annonce de The Sandman a été présentée lors de la Netflix Geeked Week et sa date de sortie a également été officialisée sur la plateforme. Regardez quand ce sera !

©NetflixThe Sandman : premier trailer complet et date de sortie sur Netflix.

C’est une semaine différente pour le service de streaming Netflixpuisque ce lundi a commencé le Semaine Geek, un événement virtuel dans lequel les nouveautés les plus importantes des multiples contenus du catalogue seront annoncées. Dans ce cas, des nouvelles importantes sont venues de L’homme de sable, l’une des séries les plus attendues de l’année. Comme prévu, ils ont présenté leur première bande-annonce, mais ils ont également officialisé leur date de sortie. Regardez quand ce sera !

Il s’agit d’une nouvelle adaptation du dessin animé homonyme créé par Neil Gaman et publié par DC Comics. Le projet a été officiellement annoncé en juin 2019 lorsqu’il a été appris que la plateforme avait passé une commande de 11 épisodes, développés par Allan Heinberg. Selon l’auteur, le plan est de porter à l’écran Préludes et Nocturnestandis que dans un deuxième volet, il se concentre sur la maison de poupée.

La série est une mosaïque de mythes modernes et de dark fantasy dans laquelle la fiction contemporaine, le drame historique et la légende s’entremêlent de manière transparente. Son intrigue se concentre sur Morphéele roi des rêves, suit les lieux et les personnes qu’il a touchés, tout en essayant de réparer les fautes et les erreurs qu’il a commises tout au long de son existence inconcevablement longue, tant sur le plan cosmique qu’humain. Vous le verrez dans sa première bande-annonce !

Bien que les délais de production aient été prolongés en raison de la pandémie de coronavirus, des détails importants sont arrivés au fil du temps. Ce que les fans voulaient le plus savoir, c’était leur casting et sur les réseaux sociaux, ils ont été présentés Tom Sturridge (Morphée), Gwendoline Christie (Lucifer), Vivienne Acheampong (Lucien), Boyd Holbrook (Corinthien), Charles Danse (Roderick Burgess) Asim Chaudry (Abel), Sanjeev Bhaskar (Caïn), Jenna Coleman (Jhoanana Constantin) et Parc Mason Alexander (Désir).

+Quand The Sandman est-il diffusé ?

En plus du premier aperçu complet présenté lors de l’édition 2022 de Geeked Week, il a été confirmé que L’homme de sable Il sera présenté en première sur la plateforme Netflix le 5 août. Pour le moment, on sait qu’il arrivera avec une première saison, mais en supposant ses grandes attentes, on pense qu’il ne faudra pas longtemps pour le renouveler pour une deuxième partie.

