The Sandman: Neil Gaiman répond aux critiques du casting de la série

Netflix commence de plus en plus à montrer plus de détails sur « The Sandman », une adaptation attendue du roman graphique créé par l’auteur de fantasy sombre plusieurs fois primé Neil Gaiman, avec une distribution multi-étoiles comprenant la présence de Tom Sturridge, Gwendoline Christie, Charles Dance, Viviene Acheampong, Stephen Fry, Jenna Coleman, Alexander Park, Donna Preston entre autres.

Cependant, certains internautes ont exprimé une certaine consternation face au casting de l’actrice noire Kirby Howell-Bapiste dans le rôle de Death ou Mason Alexander Park dans le rôle de Désir, laissant des commentaires très désobligeants sur ce choix de distribution.

Avant ces commentaires, Gaiman a répondu à travers ses réseaux sociaux, précisant qu’il n’était pas intéressé par la perception négative que cette élection pourrait attirer dans le casting de la série, suggérant en même temps qu’il suggérait que ceux qui portent ces plaintes vraiment ne comprennent-ils pas le thème central de votre bande dessinée.

Un utilisateur sur Twitter a suggéré que l’auteur ne se souciait pas assez de l’adaptation pour affirmer sa vision, ce à quoi Gaiman a répondu qu ‘«il a passé 30 ans à rejeter avec succès les mauvais films Sandman». «Je m’en fous des gens qui ne comprennent pas ou qui n’ont pas lu Sandman et qui se plaignent d’un souhait non binaire ou du fait que la mort n’est pas assez blanche. Regardez le programme, videz votre esprit », commenta-t-il.

Je me fous du travail. J’ai passé 30 ans à lutter avec succès contre les mauvais films de Sandman. Je n’ai rien à foutre des gens qui ne comprennent pas / n’ont pas lu Sandman se plaignant d’un désir non binaire ou que la mort n’est pas assez blanche. Regardez le spectacle, décidez-vous. https://t.co/KcNzap8Kt4 – Neil Gaiman (@neilhimself)

Un autre utilisateur de Twitter a répondu que le personnage de Desire avait toujours été présenté comme non binaire, ce à quoi Gaiman a répondu que les gens qui avaient lu la bande dessinée le sauraient à l’avance, mais que les « personnes qui criaient qui se plaignaient » l’ont apparemment fait. marcher.

Gaiman avait précédemment prévu que « The Sandman » ne serait pas une traduction littérale de la série de bandes dessinées, et que son histoire serait adaptée à l’ère moderne tandis que la première saison reprend des éléments des deux premiers arcs de l’histoire: « Preludes and Nocturns » et «La maison de la poupée».

« The Sandman » est produit par Warner Bros. Television pour le catalogue exclusif Netflix avec Allan Heinberg en tant que producteur exécutif et showrunner, qui a écrit le projet aux côtés de David S. Goyer, qui partage les crédits du producteur aux côtés de Neil Gaiman. La série n’a pas encore de date de sortie approximative.