The Sandman: Neil Gaiman explique le choix du casting pour Lucifer

Jeudi dernier, 28 janvier Netflix a finalement présenté le casting principal de « L’homme de sable», L’adaptation anticipée de l’un des romans graphiques les plus emblématiques du genre de la fantasy adulte et dont on se souvient comme l’une des principales créations de la carrière du célèbre écrivain Neil Gaiman.

Cette série de bandes dessinées publiée sous le sceau de Bandes dessinées Vertigo a généré un nombre impressionnant de spin-offs à ce jour, la plus populaire étant « Lucifer», Axé sur les aventures de l’ancien roi des enfers sur terre et qui sera éventuellement adapté dans la série télévisée mettant en vedette Tom Ellis.

Vous pourriez aussi être intéressé par: WandaVision: le créateur parle de la planification de la série

Depuis la série, maintenant détenue par Netflix, partage avec cette adaptation non seulement sa maison de distribution, mais ses racines dans la version imprimée (étant une création des artistes Sam Keith Oui Mike Dringberg), fans de Gaiman Peu de temps après, ils ont remarqué son absence quand il a été révélé que Gwendolyne Christie Je serais chargé de l’interpréter.

Le même auteur serait chargé de répondre à cette question via Tumblr. « La théologie et la cosmogonie de Lucifer c’est bien loin de Marchand de sable. C’est inspiré par elle, mais vous ne pouvez pas facilement renvoyer la version de Lucifer revenons à Sandman, si vous voyez ce que je veux dire. «, Je commenterais.

Cela semblait plus facile et plus amusant que la version de Lucifer dans The Sandman soit, bien, beaucoup plus proche de la version Sandman de Lucifer.

Lors de la présentation du livre audio basé sur la série de bandes dessinées pour la plateforme Audible, Gaiman a expliqué que si cette version était une transcription littérale de la bande dessinée, l’adaptation pour Netflix ajusterait l’histoire aujourd’hui

Vous pourriez aussi être intéressé par: Pilote de redémarrage « The Wonderful Years » pour ABC

À l’époque, Gaiman Je suggérerais que ce changement dans la ligne narrative a également entraîné une série de modifications dans le genre de certains personnages, comme confirmé cette semaine avec Lucifer Oui Lucien, gardien de la bibliothèque dans le monde des rêves.

« L’homme de sable»Est une bande dessinée qui au cours des 30 dernières années a subi de nombreuses tentatives d’adaptation pour le cinéma et la télévision, qui auraient été rejetées par Gaiman en raison de leur départ de l’histoire originale ou ils seraient annulés faute de budget. La participation active de l’auteur à la série a aidé les fans à développer leur confiance dans ce projet.