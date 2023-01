The Sandman ne risque pas d’être annulé par Netflix, déclare Neil Gaiman

Le producteur exécutif de »L’homme de sable », Neil Gaïmana promis aux fans que la série ne risquait pas d’être annulée par Netflix, après que la plateforme de streaming ait décidé d’annuler plusieurs de ses émissions ces derniers mois.

Gaiman a déclaré cela après qu’il y ait eu des questions quant à savoir si Netflix annulerait » The Sandman », après avoir confirmé une deuxième saison de la série. Bien que Gaiman ait admis que rien n’est certain, il a insisté sur le fait que s’il y avait quelque chose d’inattendu et que Netflix décidait d’annuler la série, il y aurait plus de « The Sandman » à l’avenir.

Le principal doute sur l’annulation de »The Sandman » est venu après la série animée »Travail intérieur » a été récemment annulée par Netflix, bien qu’une deuxième saison ait déjà été confirmée en 2022.

Ce n’est pas la première fois que Gaiman doit calmer les fans en parlant de la saison 2 de « The Sandman ». Le co-créateur de la bande dessinée »The Sandman, » devait auparavant nier les spéculations selon lesquelles il y avait des tensions entre Découverte de Warner Bros. et Netflix, ce qui pourrait poser problème pour la nouvelle saison de la série.

« La saison 2 de Sandman a été commandée par Netflix et c’est réel », a tweeté Gaiman. « Tous les différends et négociations en coulisses qui ont dû avoir lieu pour en faire une réalité ont déjà eu lieu. »

De nombreux fans craignent que Netflix n’annule la série car il a fallu beaucoup de temps pour donner le feu vert à la deuxième saison de « The Sandman ». Le service de streaming n’a confirmé le renouvellement du programme qu’en novembre 2022, quelques mois après sa première.

Le dirigeant de Netflix, Peter Friedlander, a expliqué plus tard la raison du retard, affirmant que cela permettait aux personnes impliquées de développer une approche « réfléchie et intentionnelle » pour la sortie de la deuxième saison de « The Sandman ». « Nous voulions passer du temps à nous aligner de manière créative sur ce que serait la prochaine meilleure expérience Sandman », a-t-il déclaré.

La saison 1 de »The Sandman » est disponible sur Netflix. Pour le moment, il n’y a pas de date de sortie pour la deuxième saison.