The Sandman: Les principaux rôles de la série révélés

Ce n’est pas un secret que Netflix aurait commencé le tournage de « L’homme de sable»Pendant des mois, mais jusqu’à présent, ils ont gardé un secret extrême sur les rôles que chacun des acteurs qui, jusqu’à présent, avait été confirmé dans la production allait remplir.

Les fans du roman graphique acclamé n’auront plus à attendre, car aujourd’hui, il a été révélé que, comme plusieurs rapports l’ont souligné, l’acteur Tom Sturridge sera en charge de l’interprétation Rêve des éternels, Aussi connu comme « Morpheus, le roi du monde des rêves».

Vous pourriez aussi être intéressé par: Shadow and Bone: Premières images de la nouvelle série Netflix

Là. Toute une série de tweets écrits juste avant le coucher et prêts à sortir quand je dors profondément. J’ai vaguement peur de les avoir mal chronométrés, mais trop tard maintenant. Voici les sept premiers membres du #Marchand de sable casting pour être annoncé officiellement. Sept vers le bas, des centaines à parcourir. pic.twitter.com/DksGLyMkBf – Neil Gaiman (@neilhimself)

28 janvier 2021





La semaine dernière, la présence de Gwendoline Christie, connue pour son travail sur la série HBO « Game of Thrones » et qui incarnera cette fois Lucifer, roi des enfers. Viviene Acheampong sera Lucienne, bibliothécaire en chef et gardienne du royaume de rêve, tandis que Boyd Holbrook sera « le Corinthien », une créature issue de cauchemars qui veut tout tester dans le monde réel.

La série mettra également en vedette un autre des principaux membres de la distribution de « Game of Thrones ». Charles Dance, qui a participé à ses quatre premières saisons en tant que Tywin Lannister, jouera désormais Roderick Burgess, le chef d’une mystérieuse organisation occulte. Finalement, Asim Chaudhry et Snjeey bhaskar Ils seront chargés de donner la vie à Abel et Caïn, respectivement, enfants d’Adam et Eve.

«Au cours des trente-trois derniers jours, les personnages L’homme de sable ont respiré et marché et parlé dans ma tête », révélerait Gaïman dans une déclaration à travers Netflix. «Je suis incroyablement heureux que maintenant, ils puissent sortir de ma tête et devenir réalité. J’ai hâte que les gens voient ce que nous avons vu pendant que Sueño et les autres mangent de la viande, et la viande appartient à certains des meilleurs acteurs. «

«C’est choquant, et je suis tellement reconnaissant aux acteurs et à tous les collaborateurs de l’émission (Netflix, Warner Bros, DC). Avec Allan Heinberg et David Goyer et la légion de cinéastes et de génies de la série pour avoir réalisé mes rêves les plus fous. »

Netflix publierait également une description officielle de la série, qui déclare: «Une riche combinaison de mythologie moderne et de fantaisie sombre dans laquelle la fiction contemporaine, le drame historique et la légende sont parfaitement imbriqués. L’homme de sable suivre les personnes et les lieux touchés par Morpheus, le roi des rêves, tout en réparant les erreurs cosmiques et humaines qu’il a commises au cours de sa vaste existence.

« L’homme de sable« Est une production de Télévision Warner Bros. Il a comme producteur exécutif et showrunner avec Allan Heinberg, connu pour son travail avec « Wonder Woman » et « Grey’s Anatomy ». David S. Goyer, Scénariste derrière «The Dark Knight», il travaille comme producteur exécutif en collaboration avec Hainberg avec le même Gaïman, qui a également servi en tant que consultant créatif.