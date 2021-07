The Sandman: la photo de tournage révélerait l’apparence de la mort

Ces derniers jours, certaines images du plateau de tournage de « The Sandman » ont commencé à apparaître sur Internet, l’adaptation anticipée de l’une des œuvres les plus importantes de la carrière de l’auteur de dark fantasy Neil Gaiman, qui agit en tant que producteur dans cette nouvelle série bientôt disponible sur Netflix.

Quelques photographies prises par un fan de la série acclamée de romans graphiques ont révélé ce que pourrait être l’apparence de l’un de ses personnages principaux : Death of the Endless (Death of the Eternals), qui sera interprété par Kirby Howell-Baptiste. La photographie a été prise sur le plateau de tournage à Londres, où l’on peut voir l’actrice dans la tenue punk caractéristique du personnage.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « Star Wars : The Acolyte » s’inspirera de « The Phantom Menace »

Le choix de Kirby Howell-Baptise dans la série « The Sandman » a attiré une vague de commentaires négatifs de certains internautes sur les réseaux sociaux, en raison du choix d’une actrice noire pour un personnage qui, dans les pages de la bande dessinée, a complètement blanchi. peau. Gaiman lui-même s’est jeté dans la controverse, notant qu’il soutenait le travail de Baptiste sur la série Netflix.

Il y a quelques mois, un utilisateur de Twitter a demandé à Neil Gaiman s’il se souciait vraiment de l’intégrité de son travail suite à cette décision de casting : « Je m’en soucie complètement, j’ai passé 30 ans à réussir de mauvais films Sandman. Je me fiche des gens qui ne comprennent pas ou qui ont lu Sandman se plaindre du fait que le désir n’est pas binaire ou que la mort n’est pas assez blanche. Regardez l’émission, faites votre choix », a déclaré l’auteur.

Vous pourriez aussi être intéressé par: The Weeknd fera ses débuts en tant qu’acteur et scénariste dans la série HBO

À l’exception de la révélation de sa distribution principale ou d’un bref aperçu des plateaux de tournage de « The Sandman », Netflix a été profondément silencieux sur les détails de production en profondeur, gardant les fans du roman graphique sur le bord de leurs sièges. , attendant avec impatience. pour que de nouveaux détails soient divulgués sur Internet.

Après la sortie de « The Sandman » en tant que livre audio l’année dernière, Neil Gaiman a annoncé que la série Netflix ajustera certains éléments de la série pour s’adapter facilement à l’ère actuelle. Il a également été confirmé que la première saison adaptera les deux premiers arcs narratifs du roman graphique : « Préludes et Nocturnes » et « La Maison de la Poupée ». Jusqu’à présent, la date estimée de sa première n’a pas été révélée.