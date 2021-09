The Sandman : James McAvoy parle de son travail dans le livre audio officiel

Des mois avant que Netflix ne montre un aperçu de la nouvelle adaptation de « The Sandman », l’auteur de dark fantasy Neil Gaiman avait déjà enthousiasmé les fans de ce roman graphique acclamé avec une adaptation de livre audio pour la plate-forme Audible, qu’il promet de recréer fidèlement, mot pour mot, chaque tranche des 75 numéros originaux de la série.

Le premier des trois tomes de cette adaptation audio a été présenté au public en juillet 2020, tandis que le second vient de sortir le 22 septembre. Neil Gaiman sert de narrateur dans une histoire mettant en vedette James McAvoy, Kat Dennings, Taron Egerton et Riz Ahemed, entre autres.

McAvoy incarne « Dream of the Eternals », la personnification du monde des rêves en personne, qui après avoir été capturé pendant des décennies par des membres d’une secte, doit récupérer ses outils de travail et réparer les dégâts causés dans son royaume. L’acteur a prétendu être un grand fan de la bande dessinée de Gaiman, il a donc partagé quelques déclarations sur son interprétation.

James McAvoy a récemment partagé une longue interview avec Collider dans laquelle, parmi une grande variété de sujets, il a été interrogé sur sa performance dans « The Sandman » et s’il avait besoin d’une photo du personnage pour l’aider à maintenir le ton pendant ses séances dans le cabine d’enregistrement.

McAvoy assure qu’il préfère s’inspirer de sa propre imagination, arguant que son interprétation est très différente du personnage de la bande dessinée, puisqu’il parvient à le percevoir d’une manière légèrement plus ordinaire par rapport aux caractéristiques mystiques avec lesquelles il est parfois illustré. .

« Il y a quelque chose d’étrangement banal chez Morpheus que j’aime parfois, parce qu’il n’est pas éthéré, mais une figure physique fantastique. Et pourtant, il y a parfois chez lui quelque chose d’assez banal et domestique. J’aime ça », a conclu McAvoy.

La version Audible ne sera pas la seule adaptation que « The Sandman » recevra à court terme. Récemment, Netflix a dévoilé un premier aperçu de la série télévisée qu’il a développée en collaboration avec Warner Bros Television, avec Neil Gaiman en tant que consultant créatif, avec Tom Sturridge dans le rôle-titre. Cette série d’action en direct n’a pas encore de date de sortie officielle.