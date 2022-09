The Sandman is no more : Netflix a une nouvelle série la plus regardée dans le monde en ce moment

in

Netflix

FlixPatrol a présenté sa mise à jour des sélections Netflix et a clairement indiqué que The Sandman a déjà perdu la première place pour une mini-série. Regardez ce que c’est !

©NetflixThe Sandman n’est plus : Netflix a une nouvelle série la plus regardée dans le monde en ce moment.

la rage pour choses étranges semblait être le point culminant du service de streaming Netflix jusqu’à présent cette année, mais la réalité est que étonnamment est venu L’homme de sable se battre pour la place de l’un des titres les plus prisés de ces derniers mois. Depuis sa première début août, la série basée sur la bande dessinée de Neil Gaiman a conquis le public du monde entier, mais son règne vient de se terminer avec un autre titre intéressant.

L’année 2022 n’a pas été facile pour la plateforme avec les annonces de pertes d’abonnés et une baisse importante de son économie, ils ont donc été contraints de revoir leur contenu et c’est ainsi qu’ils ont signalé de multiples annulations. Au-delà, plusieurs succès ont également vu le jour en parallèle, certains même inattendus du grand public, comme c’est actuellement le cas avec fait écho.

Selon le dernier rapport du site Web FlixPatrol, cette mini-série dramatique d’Australie, écrite par Vanessa Gazy, est la plus regardée sur Netflix dans le monde en ce moment. En revanche, les chiffres officiels rapportés par le streaming de la semaine du 22 au 28 août, ils sont partis à la suite de quoi l’émission a obtenu un total de 68 490 000 d’heures jouéesdépassant de loin les 52 790 000 de L’homme de sable.

De quoi s’agit-il fait écho? Ce thriller mystérieux tourne autour de deux jumelles, Leni et Gina, qui partagent un dangereux secret depuis qu’elles sont petites : les deux ont changé de vie, aboutissant à une double vie d’adultes, avec deux maisons, deux martyrs et un fils. Mais cette vie parfaite qu’elles mènent, pratiquement parfaite pour elles, est plongée dans le chaos lorsqu’une des sœurs disparaît.

Depuis sa première le 19 août, la série de seulement 7 épisodes a réussi à captiver les téléspectateurs sur la plateforme, également avec un casting de qualité composé de : Michelle Monaghan, Matt Bomer, Daniel Sunjata, Ali Stroker, Karen Robinson, Rosanny Zayas et Michael O’Neill. Pour le moment, il n’a pas été confirmé si fait écho aura une deuxième saison, mais remarquant son succès, il y aura sûrement des nouvelles de Netflix Bientôt disponible.

