The Sandman de Netflix décroche une nouvelle note alors que la série arrive comme un rêve

The Sandman est un fantasme épique de l’esprit de Neil Gaiman, et il semble être beaucoup plus un rêve qu’un cauchemar car il a atteint un taux d’approbation élevé.

de Netflix L’homme de sable est arrivé vendredi et a immédiatement livré à peu près tout ce qu’il avait promis aux fans et s’est décroché une nouvelle note sur Rotten Tomatoes. La fantaisie épique basée sur les bandes dessinées de Neil Gaiman a mis du temps à venir, étant un festin visuel ambitieux et radical qui nécessitait une combinaison des bons acteurs et de l’équipe de production, et de la technologie actuelle pour pouvoir livrer de manière significative et agréable. pour les fans du matériel source et ceux qui ne font que découvrir le monde de L’homme de sable.

Pour quiconque a lu l’une des histoires de Sandman de Gaiman, il ne fait aucun doute que le transfert des récits sinueux d’environnements presque mythologiques, d’êtres mystiques et de personnages interconnectés n’a pas été une tâche facile, et le fait que la série semble avoir tiré il est noté dans de nombreuses critiques. Contrairement à de nombreuses adaptations d’œuvres populaires, L’homme de sable semble être une émission rare qui a réussi à plaire aux fans, aux non-fans et aux critiques. La série est actuellement assise sur une cote d’approbation des critiques de 84% et une cote d’audience de 88%.

FILM VIDÉO DU JOUR

L’homme de sable tire de deux histoires en particulier de la série Sandman, Préludes & Nocturnes et La maison de poupée, mais comme vous vous en doutez, des modifications ont été apportées à la série d’action réelle. Pourtant, malgré cela, la série a réussi à rester extrêmement fidèle aux histoires de Gaiman et c’est quelque chose qui a contré les reproches initiaux de certaines personnes sur les réseaux sociaux concernant certains choix de casting.

The Sandman a une distribution diversifiée d’acteurs

Netflix

Neil Gaiman a été très actif dans la défense du casting de L’homme de sable contre ceux qui ont été offensés par des gens comme Gwendoline Christie qui ont décroché le rôle de Lucifer et Kirby Howell-Baptiste dans le rôle de la mort. Bien qu’il ait reconnu qu’il savait qu’il était généralement préférable d’ignorer les commentaires des trolls en ligne, cela a été difficile à faire compte tenu des efforts déployés dans la série. Il a dit précédemment :

« Je sais que la règle est que vous êtes censé ignorer les trolls et ne pas nourrir les trolls. Mais je regarderais les gens sonner sur Sandman qui n’étaient évidemment pas des fans de Sandman. Ce que je regarderais, ce serait 60 000 fans de Sandman disant, ‘ Bien sûr, vous le faites de cette façon. Bien sûr, vous avez un désir non binaire, le désir a toujours été non binaire, c’est un casting brillant. Ou « Gwendoline dans le rôle de Lucifer, quel casting incroyable ». Et puis vous auriez cinq ou six personnes essayant de faire beaucoup d’histoires qui n’ont jamais lu Sandman en premier lieu. Et j’ai surtout décidé que j’en avais fini. Parfois, j’ai l’impression de prendre un énorme marteau pour écraser les plus petites fourmis, et vous ne devriez vraiment pas », a-t-il dit. « Mais encore une fois, ils peuvent être vraiment irritants parfois, et je suis fier de ce que nous avons fait. »

Tous les épisodes de L’homme de sable la saison 1 est maintenant disponible sur Netflix, et a déjà des fans qui espèrent que Netflix procédera à une deuxième saison.