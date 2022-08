The Sandman : aura-t-il une saison 2 sur Netflix ?

Netflix

Il y a quelques heures L’homme de sable Il est arrivé sur Netflix, mais les fans se demandent déjà s’il y aura une deuxième saison. C’est probable?

©NetflixTom Sturridge dans L’Homme au sable

Atterrir avec le vent en faveur sur Netflix, L’homme de sable est arrivé sur la plate-forme il y a quelques heures à peine combinant magie, mythologie et esthétique sombre basée sur l’un des les sagas les plus importantes de la bande dessinée DC aux États-Unis. La série, qui se compose d’une saison de dix épisodes, met en vedette Tom Sturridge et suit Morpheus, le roi des rêves, qui après avoir passé plus d’un siècle enfermé se lance dans un voyage pour restaurer son pouvoir.

Cependant, ce ne sera pas une tâche facile car son royaume est complètement détruit et, en plus, Corinthian, un cauchemar sans yeux créé par Sueño, complote toujours contre lui. C’est-à-dire, L’homme de sable C’est l’une des histoires de science-fiction et de drame les plus importantes du moment sur Netflix puisque son intrigue a attiré des milliers de personnes à travers le monde.

En fait, c’est pourquoi de nombreux fans se demandent déjà, malgré le fait que la série soit sortie il y a seulement 24 heures, si L’homme de sable aura une deuxième saison. Et, bien que pour le moment il n’y ait pas de nouvelles complètement claires à ce sujet, la fiction risque de se renouveler. C’est parce que la saison qui vient d’être créée adapte les deux premiers arcs d’histoire de bandes dessinées dc.

C’est pourquoi le renouvellement de cette bande est beaucoup plus susceptible de se produire qu’improbable. De plus, Neil Gaiman, scénariste et producteur de la série a avoué avoir RadioTimes il y a quelques mois: « Nous sommes trois, le showrunner Allan Heinberg, David Goyer et moi-même, et nous venons de terminer l’écriture du premier épisode, complotant et décomposant les deux premières saisons, nous verrons donc ce qui se passera ensuite.”.

Cependant, il convient de noter que, même si depuis la production, ils espèrent que cela se produira, Netflix a toujours le dernier mot. À tel point que, probablement, la confirmation officielle n’arrivera pas avant un mois lorsque le géant du streaming évaluera les statistiques de la série. Eh bien, c’est ainsi que sont régis leurs renouvellements : si une production réussit son premier mois de parution, elle peut avoir une suite.

