The Rookie Season 4: Date de sortie, distribution, intrigue, bande-annonce et autres mises à jour

The Rookie, qui suit les détectives de Los Angeles et bat les flics, est un autre type de drame procédural. La saison 4 débute en septembre.

Qu’est-ce que l’intrigue de la saison 4 de Rookie?

L’intrigue de la saison 3 de la recrue tournait principalement autour des événements actuels. Cela comprenait des problèmes comme le racisme, la brutalité policière, le surfinancement. Malheureusement, que ce soit la raison ou non, la saison 3 Score de tomates pourries est nettement inférieur à celui des deux saisons précédentes. Les saisons 1 et 2 avaient respectivement 93 et ​​96 %, et la saison 3 n’en obtenait que 24 %.

La recrue fait un travail adéquat pour traiter les questions pertinentes et importantes. Cependant, c’était parfois trop évident pour le style. La saison 4 peut aborder des problèmes similaires, mais la saison 4 sera plus subtile et montrera les actions des personnages autant que leurs paroles.

Du point de vue de l’intrigue, la seconde moitié de la saison 3 tournait autour de la poursuite de La Fiera par le détective Angela. La Fiera est le chef du cartel de la drogue le plus connu de Los Angeles. Les deux ont pu se respecter pendant un certain temps, mais cela a été éclipsé par les compétences maternelles insultantes d’Angela La Fiera lors de son arrestation lors de la finale de la saison. Angela était sur le point d’épouser Wesley quand elle a mystérieusement disparu dans les dernières minutes de l’épisode. La Fiera s’était échappée de sa cellule de prison et avait attaqué son ennemi juré. La saison 4 sera filmée avec Angela et La Fiera comme captives.

Qui est dans le casting de la saison 4 de Rookie ?

Débutant n’a pas encore annoncé de changements majeurs dans le casting de la saison 4. Nathan Fillion, l’homme principal de la série et le personnage principal sont de retour en tant qu’officier du LAPD, John Nolan. Nolan terminera sa formation supplémentaire disciplinaire et passera à la prochaine phase de sa carrière de policier dans la saison 4. Les deux autres recrues ont déjà obtenu leur diplôme du programme et ont été affectés à leurs affectations respectives. Titus Makin Jr. joue le rôle de l’officier Jackson West. Il se concentre sur la réforme de la justice sociale et le SWAT, mais envisage d’étendre son rôle à l’avenir. Lucy Chen de Melissa O’Neil joue la deuxième ancienne recrue. Elle flirte actuellement avec une infiltration.

Les mêmes agents de formation reviennent pour la saison 4. Mekia cox joue Nyla Harper, détective de police. Harper est également responsable de l’enseignement de Nolan. Eric Winter incarne à nouveau l’officier Tim Bradford, un vétéran du combat qui a enseigné à Chen avant que Chen n’obtienne son diplôme. Alyssa incarnera à nouveau la détective Angela Lopez. Récemment, elle a été promue détective. Elle est également enceinte et prépare son mariage.

Shawn Ashmore est l’épouse de Wesley Evers et Richard T. Jones est le sergent Wade Grey. Wesley est engagé dans la saison 3 du détective Lopez. Il a également agi en tant qu’avocat de Nolan dans le passé. Le sergent Gray supervise chaque département au sein du LAPD.

La saison 4 de Rookie a-t-elle une bande-annonce ?

La recrue La saison 4 est actuellement sans bande-annonce. Cet article est mis à jour dès qu’une bande-annonce est disponible.

Quelle est la date de sortie de la saison 4 de Rookie ?

ABC suit l’exemple de CBS et de The CW et a annoncé sa programmation d’automne. La saison 4 débutera le 26 septembre à 22 h HE. L’émission sera toujours diffusée le dimanche soir à 22 heures. La tranche horaire tardive de l’émission semble fonctionner car elle a bénéficié d’une audience régulière avec une augmentation du nombre de téléspectateurs au cours des trois saisons précédentes.