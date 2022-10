The Rookie Saison 5 Épisode 5 Date de sortie, compte à rebours, spoilers – Tout ce que vous devez savoir

Beaucoup de gens s’interrogent actuellement sur la date de sortie de l’épisode 5 de la saison 5 de The Rookie. Les fans de la série sont vraiment ravis de découvrir ce qui va se passer ensuite dans l’histoire. Pour trouver toutes les informations sur cet épisode, de nombreux fans parmi vous effectuent des recherches partout sur Internet. Pour cette raison, nous sommes ici avec un guide séparé pour vous tous.

Dans cet article, nous vous présenterons toutes les informations concernant la date de sortie de The Rookie Saison 5 Episode 5, les spoilers, la liste des épisodes de la saison 5 en cours, la liste des acteurs et bien plus encore. Alors, sans plus tarder, donnons-nous tous les détails ci-dessous.

Il s’agit d’une série télévisée dramatique policière américaine et le nom du créateur de cette émission est Alexy Hawley. Il a été publié pour la première fois le 16 octobre 2018. Cette série est pleine de sensations fortes et une fois que vous commencerez à la regarder, l’histoire retiendra vos nerfs.

La série suit un nom de personnage John Nolan, il a 45 ans, un homme divorcé et il a un fils qui étudiait à l’université. John dirigeait une industrie du bâtiment, puis des vols ont lieu et il aide les policiers. Après avoir diffusé tous les épisodes publiés de la saison 5, les fans recherchent actuellement la date de sortie de The Rookie Season 5 Episode 5. Alors sachons-le.

The Rookie Saison 5 Épisode 5 Date de sortie

Maintenant, si nous parlons de la date de sortie de The Rookie Saison 5 Episode 5. Selon les sources officielles, le nom de cet épisode est The Fugitive et sa sortie est prévue le 23 octobre 2022. Marquez simplement cette date de sortie sur votre calendrier et vous pouvez également partager vos propres vies avec nous ci-dessous dans la section des commentaires.

Liste des épisodes

Dans ce paragraphe, nous allons lister tous les épisodes de la saison 5.

Doubler

Fête du travail

Teinture dure

Le choix

Le fugitif

Le Jugement

Feux croisés

Spoilers

Enfin, nous allons partager ici les spoilers du prochain épisode 5.

Nolan et Juarez sont à la recherche d’un fugitif après qu’un incident de voiture ait mal tourné. une blessure passée vient hanter Tim et Lucy se manifeste pendant son temps dans le besoin à plus d’un titre.

Liste des acteurs

Ci-dessous, voici la liste de tous les acteurs principaux de cette émission.

Nathan Fillion comme John Nolan

Alyssa Diaz comme Angela Lopez

Richard T.Jones comme Wade Gray

Melissa O’Neil comme Lucy Chen

Eric Winter comme Tim Bradford

Mekia Cox dans le rôle de Nyla Harper

Shawn Ashmore dans le rôle de Wesley Evers

Sara Rue comme Nell Forester

Zayne Emory comme Henry Nolan

Enver Gjokaj comme Donovan

Mircea Monroe comme Isabel Bradford

Où diffuser cette série ?

Le réseau officiel de cette série est ABC et vous pouvez également diffuser cette série sur de nombreuses autres plateformes en ligne comme Vudu, Hulu et Prime Video. Si vous avez manqué un épisode de la saison en cours, vous pouvez le diffuser ici.

Le dernier mot

Nous concluons cet article avec l’anticipation que vous avez tous les détails liés à la date de sortie de l’épisode 5 de la saison 5 de The Rookie, le nombre total d’épisodes pour cette série, sa plateforme de streaming et bien plus encore. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de The Rookie Saison 5 Episode 5 dans votre esprit, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous essaierons de répondre à vos questions dès que possible.

