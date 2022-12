« The Rookie » aura-t-il une saison 2 sur Netflix ?

« Le noob » (« The Recruit » dans sa langue d’origine), une série Netflix créée par Alexi Hawley et mettant en vedette Noah Centineo, n’a été créée que le vendredi 16 décembre 2022, mais les utilisateurs de la plateforme de streaming populaire et les fans des drames demandent déjà un deuxième versement.

La fiction dont le casting est composé de Fivel Stewart, Vondie Curtis-Hall, Kristian Bruun, Aarti Mann, Colton Dunn, Laura Haddock, Kaylah Zander, Byron Mann et Daniel Quincy Annoh suit Owen Hendricks, un avocat de la CIA impliqué dans des les conflits internationaux et les parties dangereuses une fois qu’un actif tente d’exposer sa relation avec l’agence.

Alors qu’il parcourt le monde dans l’espoir d’accomplir ses missions et de laisser sa marque sur la CIA, Owen doit faire face à l’ancien agent Max Meladze, qui prévoit d’exposer l’agence à moins qu’elle ne soit disculpée d’un crime grave. Ensuite, Y aura-t-il une deuxième saison deLe noob” ?

Ici vous pouvez voir le bande-annonce officielle de « The Rookie »:

« EL NOVATO », AURA-T-IL UNE AUTRE SAISON ?

Jusqu’au moment, Netflix n’a fait aucune annonce sur l’avenir de la série d’espionnage de la CIACependant, comme on l’a vu dans le dernier chapitre, les aventures et les problèmes d’Owen Hendricks ne sont pas encore terminés, en fait sa situation est devenue plus compliquée qu’elle ne l’était au début.

Alexi Hawley semble être très confiant dans son nouveau projet, ce qui signifie qu’il a des plans pour continuer l’histoire de l’avocat recrue de la CIA. « Il est rare de trouver une nouvelle façon d’entrer dans une histoire de nos jours. Le genre d’espionnage n’est pas différent. De Jason Bourne à James Bond, le monde de l’espionnage est toujours vu à travers les yeux d’un agent vétéran qui est invariablement le gars le plus intelligent (et le plus dur) de la pièce.a déclaré le showrunner dans un communiqué, selon TVInsider.

Il a également ajouté : « Mais The Recruit entre dans le monde de l’espionnage avec un regard neuf : Owen Hendricks, vingt-quatre ans, fraîchement sorti de l’école de droit, qui n’a même pas le temps de découvrir où se trouvent les toilettes avant d’être arrêté à un arrêt. cas de pari”.

Dans une interview avec Collider, Alexi Hawley a parlé davantage de la possibilité d’un deuxième versement. « Je sais des choses sur où je voudrais l’emmener et où je voudrais aller avec elle. Je veux dire, évidemment vous vous attendez à du succès, mais comme vous pouvez le voir avec cette fin, je n’avais pas prévu d’échec..

A la fin de la première saison de « The Rookie », la mission avec Max prend une tournure dangereuse lorsque des complications surviennent, des balles fusent et la vie professionnelle d’Owen se heurte à la sienne. Fatigué de tout, l’avocat décide de quitter la CIA, mais ce ne sera pas facile.

Quand Owen semble avoir un moment de calme, il est kidnappé et se retrouve dans une pièce avec Max. Le responsable apparaît et fait une grande révélation qui laisse la voie tracée pour une deuxième saison de la série Netflix.

Que va-t-il arriver à Owen Hendricks dans une deuxième saison de « The Rookie » ? (Photo : Netflix)

ÉPISODES DE LA SAISON 1 DE « EL NOVATO »

NSESA Confronté à une mission difficile lors de sa première semaine à la CIA, l’avocat débutant Owen Hendricks met tout en œuvre lorsqu’il découvre une menace potentielle. NDQNQF. Tout en faisant de son mieux pour apprendre à naviguer dans le monde risqué de l’espionnage international, Owen tente de retrouver des informations classifiées sur Max. NSSLQH. Le cours accéléré d’Owen sur les protocoles de la CIA se poursuit alors qu’il négocie avec Max, va à un rendez-vous avec un collègue et affronte un employé hostile de l’agence. SLHCAC. Un événement imprévu met en péril le cas de Max. Owen essaie de trouver un vide juridique et demande à Max de ne pas prendre les choses en main. EETP. Le plan d’Owen de laisser Max derrière lui subit un revers lorsqu’il doit retourner à Phoenix, où les cartes de crédit et les regards indiscrets causent des problèmes au travail et à la maison. EANEA. Suite à ses négociations risquées au nom de Max, Owen est confronté à des questions inconfortables de la part de ses collègues et amis au sujet de leur lien. EMPVSS Une mission à Genève pour retirer de l’argent d’un compte bancaire suisse tourne au chaos pour Owen et Max alors que la mère d’Hannah la presse pour obtenir des informations. QCEOH La mission avec Max prend une tournure dangereuse lorsque des complications surviennent, des balles volent… et la vie professionnelle d’Owen se heurte à la sienne.

Laura Haddock dans le rôle de Max Meladze dans la série « The Rookie » (Photo : Netflix)

QU’EST-CE QUE « LA RECRUE » ?

D’après le synopsis de Netflix« ‘Le noob‘ tourne autour d’Owen Hendricks, un jeune avocat de la CIA dont la première semaine de travail prend une tournure inattendue lorsqu’il trouve une lettre de menace de l’ex-agent Max Meladze, qui prévoit d’exposer l’agence à moins qu’elle ne soit disculpée d’un crime grave.

Owen s’empêtre dans le monde dangereux et souvent absurde du jeu politique et de ses nombreux pièges, alors qu’il parcourt le monde dans l’espoir d’accomplir ses missions et de laisser sa marque sur la CIA.”.

Owen (Noah Centineo) discutant avec le chef de la CIA dans « The Rookie » (Photo : Netflix)

COMMENT VOIR « THE Rookie » ?

« The Rookie » est disponible sur Netflix à partir du vendredi 16 décembre 2022Par conséquent, pour voir le nouveau film Noah Centineo, vous n’avez besoin que d’un abonnement à la plate-forme de streaming populaire. Accès depuis ce lien.

Owen (Noah Centineo) essayant d’obtenir des informations sur Max dans « The Rookie » (Photo : Netflix)

FICHE TECHNIQUE DE « EL NOVATO »

Titre original : The Recruit

Année : 2022

Durée : 55 mn.

Pays : États-Unis

Réalisé par : Doug Liman, Emmanuel Osei-Kuffour, Alex Kalymnios

Scénario : Alexi Hawley

Musique : Jordan Gagné

Photographie : Bernard Couture

Affiche de « The Rookie » (Photo : Netflix)

LISTE DES ACTEURS ET PERSONNAGES DE « EL NOVATO »

1. Noah Centineo comme Owen Hendricks

Noah Centineo, connu pour son rôle dans la trilogie « A tous les garçons dont je suis tombé amoureux» et des films comme « The Perfect Date », « Sierra Burgess Is a Loser » (2018), « Swiped » et « Black Adam », il incarne Owen Hendrick, un jeune avocat de la CIA dont la première semaine de travail prend une tournure inattendue. lorsqu’il trouve une lettre de menace de l’ex-agent Max Meladze.

2. Aarti Mann comme Violet

Aarti Mann, connue pour son apparition dans des émissions de télévision comme « Heroes » et « The Big Bang Theory », où elle jouait Priya Koothrappal, prend le rôle de Violet, une autre membre de l'agence. Elle informe le protagoniste de « Le noobà propos de la lettre de menace.

QUE S’EST-IL PASSE A LA FIN DE « EL NOVATO » ?

Bien qu’Owen parvienne à un accord avec Max, il sait qu’il ne peut pas lui faire confiance. Après avoir découvert que Meladze était un atout de la CIA en Biélorussie, il se rend à Vienne pour en savoir plus sur la femme menaçant la CIA.. L’agent nommé Xander Goi l’informe qu’il est un agent non affilié, c’est-à-dire qu’il n’y a aucun dossier sur elle et ses affaires.

Xander révèle également que cinq ans plus tôt, il a aidé Max à s'échapper de la Biélorussie, mais l'a abandonnée après l'avoir emmenée aux États-Unis. A la sortie de sa rencontre, Owen est poursuivi par deux assassins professionnels et intercepté par un groupe d'espions. Avec l'aide de Max, il parvient à s'en débarrasser.

QUE SIGNIFIE LA FIN DE « EL NOVATO » ?

Pourquoi Owen quitte Max ? Après avoir réalisé qu’il est indirectement responsable de la mort de Goi, Owen a déjà l’intention d’abandonner l’affaire, mais le fait finalement lorsqu’il est forcé d’assassiner un homme. Lors d’une rencontre avec Lec pour lui verser l’argent qu’il demande pour l’aider à retourner en Biélorussie, ils sont attaqués par des assaillants.

Au milieu de l'affrontement, Max tue Lev et Owen tue un autre homme, ce qui lui fait comprendre que ce n'est pas ce qu'il veut pour sa vie. Max essaie de l'arrêter avec une arme à feu, mais il sait qu'il ne tirera pas, alors il part sans crainte.