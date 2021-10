The Rock’s Black Adam arrive dans la bande-annonce de DC FanDome

Une nouvelle bande-annonce pour DC FanDome a été publiée avant le grand événement du 16 octobre. Comme l’année dernière, le plan est de dévoiler des tonnes de nouvelles bandes-annonces, des aperçus et d’autres surprises, et à peu près tous les grands projets du les travaux à DC seront explorés. Parmi eux se trouve le prochain film de super-héros Adam noir, qui présente Dwayne « The Rock » Johnson dans le DCEU en tant que personnage principal. Vous pouvez consulter le teaser DC FanDome ci-dessous.

Dans les images, les fans peuvent apercevoir le personnage de The Rock dans le Adam noir film. Le moment est bref, mais il fournit notre premier vrai regard sur le personnage. Nous avons vu de nombreux fan art et autres taquineries de Johnson dans le rôle, mais il n’y a rien de tel que de jeter un coup d’œil au super-héros en action. Le moment a été capturé par les fans et partagé en ligne, beaucoup se sentant déjà beaucoup plus heureux de voir plus de Adam noir au DC FanDome. Un autre plan du clip révèle notre premier aperçu de Quintessa Swindell en tant que Cyclone.

Un bref aperçu de #BlackAdamle costume pic.twitter.com/7WAbNwAQGA – One Take News (@OneTakeNews) 7 octobre 2021

Quintessa Swindell como a Cyclone em #BlackAdampic.twitter.com/8tJVj6mzOm – DCVERSO (@DCverso1) 7 octobre 2021

Jaume Collet-Serra réalise Black Adam sur un scénario d’Adam Sztykiel, Rory Haines et Sohrab Noshirvani. Considéré comme une retombée de Shazam !, le film présente les débuts de Dwayne « The Rock » Johnson dans le rôle de Black Adam. Il est rejoint par une distribution stellaire comprenant Noah Centineo dans Atom Smasher, Aldis Hodge dans Hawkman, Quintessa Swindell dans Cyclone, Pierce Brosnan dans Doctor Fate et Sarah Shahi dans Adrianna Tomaz.

« C’est une pièce d’ensemble, Adam noir« , a récemment déclaré Brosnan à Collider. « Vous avez Dwayne [Johnson], qui est au sommet de sa renommée, de sa fortune, de son succès et de sa popularité. Il est magnifique en Black Adam. Nous sommes la Justice Society et nous sommes quatre, nous sommes donc devenus un solide quatuor d’acteurs. L’écriture était très bonne. Il y avait juste assez de beats. Vous voulez juste trois bons beats. Si vous avez trois bonnes scènes auxquelles accrocher votre chapeau et votre cœur, alors vous pouvez faire quelque chose de vos journées. Pour moi, Adam noir eu ça. »

C’est un enveloppement sur BLACK ADAM⚡️

Voyage incroyable.

L’entreprise la plus difficile de toute ma carrière physiquement et mentalement.

Vaut chaque seconde.

Une gratitude sans bornes à mes plus de 1 000 membres d’équipe, acteurs et réalisateur, Jaume Collet-Serra.

La hiérarchie du pouvoir dans DC Universe est en train de changer.

BA⚡️ https://t.co/adjLrimOYS – Dwayne Johnson (@TheRock) 16 juillet 2021

« [That’s] un enveloppement sur Adam noir. Voyage incroyable. L’entreprise la plus difficile de toute ma carrière physiquement et mentalement. Ça vaut chaque seconde », a déclaré The Rock en juillet en ligne lorsque le tournage s’est terminé. « Une gratitude sans bornes à mes plus de 1 000 membres d’équipe, acteurs et réalisateur, Jaume Collet-Serra. La hiérarchie du pouvoir dans DC Unvierse est en train de changer. »

DC FanDome devrait se terminer le 16 octobre. L’événement sera disponible sur le site Web FanDome ainsi que sur les chaînes officielles de l’événement sur Twitch, YouTube, Facebook et Twitter. Avec des titres comme Adam noir, d’autres films taquinés incluent Le Batman, Aquaman et le royaume perdu, Le flash, et Shazam ! La fureur des dieux, tandis que des émissions comme Batwoman, Superman et Loïs, et Le flash seront également couverts.

Pendant ce temps, Adam noir devrait sortir dans les salles de cinéma le 29 juillet 2022. Le projet sera plus que probablement un succès, étant donné l’intérêt qui entoure déjà le film. Il y a de fortes chances que nous revoyions The Rock dans le rôle pour les années à venir.

