The Rock veut que Brendan Fraser remporte l’Oscar pour The Whale

Les premières critiques de La baleine suggère que Brendan Fraser sera un candidat sérieux pour le meilleur acteur aux Oscars l’année prochaine. Prévu pour sortir en salles en décembre, le film réalisé par Darren Aronofsky met en vedette Fraser dans ce qui pourrait être son rôle le plus difficile et le plus émouvant à ce jour. Il joue un reclus de 600 livres qui, après avoir abandonné sa famille des années auparavant pour une nouvelle vie avec un amant gay, espère renouer avec sa fille adolescente (Sadie Sink) avant qu’il ne soit trop tard.





Précédemment, Dwayne The Rock Johnson posté sur les réseaux sociaux sur l’attention que Fraser avait suscitée en raison de sa performance acclamée dans le film. Il a également partagé la vidéo de Fraser recevant une ovation debout au Festival du film de Venise qui l’a fait pleurer. Dans une nouvelle conversation avec MTV News (via ScreenRant), Johnson a réitéré son soutien à Fraser, allant jusqu’à dire qu’il veut voir son Maman revient co-vedette debout sur scène aux Oscars l’année prochaine avec cette statue dorée à la main. Comme le dit The Rock :

FILM VIDÉO DU JOUR

« Je veux qu’il aille jusqu’au bout, mec. Je veux le voir sur cette scène des Oscars, et tenir cette ventouse et livrer, j’en suis sûr, ce qui sera un discours incroyable. Quand ils sont venus me voir et m’ont demandé être dans The Mummy Returns, c’était le film de Brendan. Il devait être d’accord. Il n’en avait aucune idée. Nous ne nous étions jamais rencontrés. Nous ne nous étions même jamais parlé au téléphone. Et le mot que j’ai reçu de notre réalisateur Stephen Sommers était, « Brendan adore cette idée et est si heureux que vous soyez dans le film. » Je venais tout juste de la WWE, je n’avais aucune expérience d’acteur sauf à la WWE, je n’avais jamais été sur un plateau de cinéma et, tout d’un coup, je suis au milieu du désert du Sahara en train de tourner The Mummy Returns. Et je reçois ce genre d’acceptation de la part de la star du film. Cela signifiait vraiment beaucoup pour moi. Tant d’années plus tard, je ne l’ai jamais oublié. Je le vois recevoir l’ovation debout pendant près de 10 minutes, et il pleure. Je pensais que c’était beau, mec. »





Brendan Fraser n’a même pas rencontré The Rock pendant le tournage de The Mummy Returns

The Rock apprécie peut-être que Brendan Fraser se porte garant de lui en ce qui concerne Le retour de la momie. Cette décision est peut-être d’autant plus spéciale que les deux acteurs ne travailleraient même pas ensemble sur le plateau. Avec CGI utilisé pour incorporer le personnage de Johnson pour ses scènes avec Fraser, ils n’étaient pas dans le même bâtiment au même moment en ce qui concerne le tournage, bien que Fraser apprécie néanmoins cet amour récent de The Rock.

« Je pensais que c’était vraiment gentil de sa part », a déclaré Fraser à propos du soutien de Johnson, via Variety. combat à l’écran. Chaque fois que je travaillais avec lui, il n’était qu’un morceau de ruban adhésif sur un bâton, donc c’était bien d’aller hey mec comment vas-tu? Nous nous rencontrons enfin.

La baleine sortira en salles le 9 décembre 2022.