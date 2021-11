The Rock tease un crossover DC et Marvel avec Gal Gadot et Ryan Reynolds

Les étoiles de Avis rouge être ceux qui font enfin un film croisé avec Marvel et DC ? C’est la conviction de Dwayne « The Rock » Johnson, qui joue dans le nouveau film Netflix aux côtés de Ryan Reynolds et Gal Gadot. Le film arrive peu de temps après que Johnson a récemment dévoilé les premières images de Adam noir, la prochaine fonctionnalité de super-héros qui mettra en vedette les débuts de The Rock dans le DCEU.

Gal Gadot fait également partie du DCEU avec son rôle de Diana Prince dans le Wonder Woman films. Pendant ce temps, Ryan Reynolds a joué dans deux hits Dead Pool films en tant que super-héros titulaire, et Deadpool 3 apportera officiellement le personnage dans le MCU. Parlant de la possibilité d’un croisement avec Variety, The Rock a déclaré qu’il avait déjà parlé avec son Avis rouge co-stars à ce sujet, et il pense qu’ils pourraient en fait aider à inaugurer un tel projet.

« Je pense qu’il y a un croisement avec Black Adam, Wonder Woman. Ce dont nous venons de parler aujourd’hui, c’est que je me suis tourné vers Ryan et Gal, et j’ai dit : ‘Il devrait y avoir un croisement avec Marvel et l’univers DC.’ Nous pouvons être ceux qui y arriveront, alors, nous verrons. Nous verrons ce qui se passera plus tard. «

The Rock a joué dans de nombreux blockbusters, mais les fans sont particulièrement ravis de le voir se transformer en super-héros dans le DCEU. Adam noir fait équipe avec Johnson avec Croisière dans la jungle le réalisateur Jaume Collet-Serra avec The Rock avec Black Adam. Il fait partie d’un ensemble qui comprend également Noah Centineo, Aldis Hodge, Sarah Shahi, Quintessa Swindell et Pierce Brosnan dans le rôle du Dr Fate. Parlant de ce à quoi s’attendre, Brosnan a taquiné que Johnson était « magnifique » dans le film.

Nous savons également que le DCEU continuera à se développer avec Wonder Woman 3. La suite a été officiellement annoncée à DC FanDome et ramènera Gadot pour jouer avec Patty Jenkins également de retour dans le fauteuil du réalisateur. Lynda Carter, qui a joué Wonder Woman dans le live-action original Wonder Woman série, aura également un rôle dans le nouveau film, ce qui amène certains à se demander quel rôle elle jouera dans l’histoire.

Pendant ce temps, Ryan Reynolds s’est préparé pour Deadpool 3. Parce que ce personnage a déjà un penchant pour briser le quatrième mur, il pourrait très bien finir par être le premier à sauter dans le DCEU, ou avoir quelqu’un comme Black Adam ou Wonder Woman apparaissant même dans son propre film. Un film croisé potentiel entre MCU et DCEU inclurait probablement de nombreux autres personnages, bien qu’il ne soit pas surprenant de voir d’abord l’idée taquinée avec une apparence spéciale.

Red Notice est écrit et réalisé par Rawson Marshall Thurber. Le film de comédie d’action met en vedette Dwayne Johnson en tant que profileur du FBI avec Gal Gadot et Ryan Reynolds mettant également en vedette deux voleurs professionnels. Il aura une sortie en salles limitée à partir du 5 novembre 2021, avant d’être disponible en streaming le 12 novembre uniquement sur Netflix. Cette nouvelle nous vient de Variété.

