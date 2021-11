The Rock taquine son pitch Hobbs & Shaw 2: je veux toujours le film Quintessential Hobbs

Tandis que Rapide furieux le producteur Hiram Garcia a déjà laissé entendre que nous pourrions voir une suite au film dérivé de Hobbs & Shaw, il semble que Dwayne Johnson, qui a joué la moitié du duo face à Jason Statham en tant que futur copain, a déjà une idée de ce que cette suite pourrait ressembler. Mais dans une récente interview avec Sirius XM Le spectacle de Jesse Cagle, Johnson a également déclaré que certains films étaient mis à l’écart pour d’autres, et avec sa récente série de succès, il semble que cela ait retardé un retour potentiel pour Hobbs et Shaw pour un peu de temps.

« Donc, je suis à un moment de ma carrière maintenant, je pense que vous apprécierez les gars, c’est, nous avons en interne pour nous chez Seven Bucks, si un projet se présente à moi, il doit avoir ce que nous appelons maintenant, le Moïse Effet », a déclaré Johnson. « Et l’effet Moïse, ce qui signifie qu’il doit avoir la capacité de pousser tous les autres projets de côté. Et ça doit être comme, c’est comme ça que c’est bon. Ainsi, par exemple, Red Notice avait l’effet Moïse. Adam noir eu l’effet Moïse, Croisière dans la jungle et l’effet Moïse. »

Johnson continua. « Alors, quand il s’agit de Hobbs et Shaw, que nous avons adoré et adoré faire ce film, il y a une idée que j’ai eue que j’ai appelé Donna Langley, appelé notre scénariste Chris Morgan, notre producteur Hiram Garcia. Et j’ai dit : ‘J’ai cette idée et cette direction pour Hobbs.’ Et je l’ai lancé et ce serait sans le donner, ils ont tous adoré. Et, mais ce serait le, ce serait ça, ce serait l’antithèse de ce que Rapide et furieux les films sont généralement en ce sens qu’ils continuent et continuent et continuent dans ce cas, je le voulais, et je veux toujours faire le film de Hobbs par excellence. Encore une fois, sans le révéler, que vous regardez un homme s’éloigner vers le coucher du soleil. »

Dwayne Johnson a poursuivi: « Donna a adoré et ils ont été de merveilleux partenaires chez Universal, mais j’ai dit: » Vous savez, nous avons une opportunité ici, je pense aller à contre-courant et perturbons un peu les choses, et créons un film au sein de la Rapide et furieux monde qui est inattendu, que je pense que les gens diront, ‘Oh mec, genre, wow, merci pour ça.’ Et c’est tout. Alors on verra. Mais au fait, ce Hobbs, qui a aussi l’effet Moïse. Cela a cette capacité. »

Bien que cela enverra probablement des fans sur leurs comptes Twitter pour bombarder le studio de messages de soutien à Johnson’s Hobbs et Shaw 2 idée, ils peuvent sauver leurs doigts, car en ce qui concerne Johnson, le film est déjà une certitude. Le seul problème, c’est de trouver le temps de le programmer.

« Honnêtement, ça l’est », a-t-il déclaré. « Quand voulez-vous le faire ? » Ou « quand pouvez-vous le faire ? » Je veux dire, ce sont les mots que Donna me dit : « Quand, quand pouvez-vous le faire ? » Ce que je vous dis les gars, c’est que j’ai atteint un point dans ma carrière où cela devient maintenant juste une question de timing. Et quand nous le pouvons, parce que maintenant il y en a quatre ou cinq qui ont l’effet Moïse. ils vont? »

Johnson a une liste assez saine de films en ce moment, avec Croisière dans la jungle direction Disney+ la semaine prochaine , notice rouge bientôt sur Netflix, Adam noir maintenant dans la boîte et son rôle de voix de Krypto the Dog dans La ligue des super-animaux de DC de DC tout en veillant à ce que nous n’obtenions pas de retrait de Johnson pendant que nous attendons un Hobbs et Shaw annonces à faire.

Sujets : Hobbs et Shaw 2, Hobbs et Shaw, Fast and Furious