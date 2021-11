The Rock surprend les fans avec des milliers de dollars de cadeaux

Cette fois, il s’est précipité vers les fans devant sa luxueuse maison de Los Angeles et a dit : « Hé, vous savez où je peux trouver The Rock ? »

Il ne plaisantait pas non plus.

De plus, il leur a ensuite dit à tous d’annuler tout ce qu’ils avaient et d’assister à la première à LA de son nouveau film. Avis rouge avec lui.

De toute évidence, les touristes ont été choqués et ravis, l’un d’eux a fait remarquer : « J’ai toujours voulu rencontrer The Rock et c’est juste une personne incroyable. »

« OK les gars, appelez Samsung et dites-leur que nous avons besoin de 20 téléviseurs sur grand écran MAINTENANT, appelez la Xbox et dites-leur la même chose. Appelez Teremana, appelez ZOA … nous avons besoin de boîtiers MAINTENANT … et appelez notre banque, DJ vient de donner tout le monde dans un bus de tournée 500 dollars pour Noël !' »