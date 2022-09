The Rock soutient Brendan Fraser après le succès de The Whale : « me rend si heureux »

Se joindre aux fans pour célébrer les louanges Brendan Fraser a dessiné avec sa performance dans La baleine est un autre acteur Dwayne The Rock Johnson. Après une projection de La baleine au Festival du film de Venise, Fraser a été terrassé par une ovation debout de la part de toutes les personnes présentes qui ont fait pleurer l’acteur. C’est incroyable à voir pour les fans qui ne recherchent que le succès avec le retour de Fraser sous les projecteurs ces dernières années, et du point de vue de Johnson, cela ne pourrait pas arriver à une meilleure personne.

La relation de Johnson avec Fraser remonte au moment où The Rock a commencé à jouer dans des longs métrages. Auparavant célèbre pour sa carrière de lutteur professionnel, Johnson est passé à Hollywood en apparaissant dans son premier long métrage, 2001. Le retour de la momie. Johnson jouerait dans le spin-off Le roi Scorpion l’année suivante pour marquer son premier rôle principal, et le reste appartient évidemment à l’histoire.

Après avoir remarqué que Fraser recevait beaucoup d’amour en ligne, Johnson s’est joint à la célébration. Il a posté un message à Twitter faisant l’éloge de Fraser, notant à quel point il est heureux de voir cela se produire pour l’acteur. Johnson a également réfléchi à la façon dont Fraser était l’un de ses tout premiers partisans dans sa carrière cinématographique. Plus de deux décennies plus tard, The Rock est reconnaissant de ce soutien et de son enracinement pour le meilleur avec Fraser et sa résurgence de longs métrages.

« Mec, ça me rend si heureux de voir cette belle ovation pour Brendan », a déclaré Johnson. « Il m’a soutenu en entrant dans son Maman revient franchise pour mon tout premier rôle, qui a lancé ma carrière à Hollywood. Enracinement pour tout ton succès frère et félicitations à mon pote Darren Aronofsky. »





La baleine pourrait être la performance la plus acclamée de Brendan Fraser

A24

Quelque chose que beaucoup de ceux qui ont assisté à une première projection de La baleine d’accord est que Brendan Fraser est exceptionnel dans le film. Dans le film, Fraser joue un reclus de 600 livres espérant renouer avec sa fille adolescente (Sadie Sink) avant qu’il ne soit trop tard. Jouer ce personnage signifiait mettre une combinaison prothétique ajoutant des centaines de livres, donnant à Fraser une compréhension beaucoup plus claire de ce que peut être la vie pour des personnes ayant des corps similaires.

« J’ai développé des muscles que je ne savais pas que j’avais », a déclaré Fraser aux journalistes au Festival du film de Venise. « J’ai même ressenti une sensation de vertige à la fin de la journée lorsque tous les appareils ont été retirés ; c’était comme descendre du quai sur un bateau à Venise. Ce [sense of] ondulant. Cela m’a donné de l’appréciation pour ceux dont les corps sont similaires. Vous devez être une personne incroyablement forte, mentalement et physiquement, pour habiter cet être physique.

La baleine sera à l’affiche le 9 décembre 2022.